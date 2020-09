Zinedine Zidane ne veut pas répondre à Gareth Bale

Depuis deux ans, le natif de Cardiff était poussé vers la sortie au Real Madrid où Zinedine Zidane ne comptait pas sur lui. De retour à Tottenham, Gareth Bale a livré ses impressions dans la presse et évoqué le passé récent du côté de Madrid. «Comme je l'ai dit, je n'ai aucun regret sur ce que j'ai fait, quoi qu'on en dise, c'est leur avis. Je connais mon opinion sur moi-même et ma famille sait exactement ce que je suis, donc c'est tout ce qui m'importe,» racontait ce matin l'attaquant de 31 ans, sans amertume mais visiblement satisfait de vider son sac.

Une nouvelle prise de parole que les journalistes présents en conférence de presse cet après-midi du côté de Madrid n'ont pas manqué d'évoquer face à Zinedine Zidane. Le coach français du Real Madrid a une nouvelle fois été invité à réagir aux propos de son ancien joueur. Mais cette fois, plus question de s'appesantir sur un joueur enfin parti. «Je ne vais pas répondre sur ce qu’a dit Gareth, on lui souhaite le meilleur, pour le futur et c’est tout. On est ici, concentrés sur ce qu’on fait et c’est tout», a lâché ZZ, a priori passé à autre chose. Enfin.