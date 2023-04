Barça : Yaya Touré surpris par un possible retour de Lionel Messi

Coéquipier de Lionel Messi à Barcelone entre 2007 et 2009, Yaya Touré a vu l’Argentin émerger avant d’exploser et de rafler son premier Ballon d’Or en 2009. S’il est désormais entraîneur des équipes de jeunes de Tottenham, l’Ivoirien garde un œil avisé autour de l’actualité du FC Barcelone. Dans un entretien accordé à Marca en vue du Clásico de ce mercredi soir, il a livré son analyse de la rencontre et a évoqué l’avenir de Lionel Messi, qui pourrait s’écrire à Barcelone.

La suite après cette publicité

«Si c’est le cas (un retour de Messi à Barcelone ndlr), je serais surpris, mais bon… Dans le football, vous ne savez pas ce qui peut se passer. Tout ce que Messi a fait au cours de sa carrière est impressionnant. Il a tout fait, y compris gagner la dernière Coupe du Monde. De ce que je lis dans la presse, je ne sais pas s’il va rester à Paris ou s’il va revenir, a indiqué le champion d’Afrique 2015 avec la Côte d’Ivoire. Voyons ce qui se passera mais le Barça s’en sortirait très bien. Je vois Messi terminer sa carrière là-bas. Mais je ne sais pas ce qu’il décidera de faire car il a encore un contrat, on verra ça la saison prochaine.»

À lire

Barça - Real Madrid : les mots forts de Sergi Roberto