Arsenal : Alexandre Lacazette prend cher

Hier soir, Arsenal a chuté face à Crystal Palace. Une lourde défaite 3 à 0 qui tombe au mauvais moment pour les Gunners, à la lutte pour une place en Ligue des Champions. Après la rencontre, Mikel Arteta n'a pas épargné ses joueurs. Et le technicien espagnol n'est pas le seul. Les médias comme les supporters n'ont pas été tendres avec les Londoniens, en particulier Alexandre Lacazette.

Titulaire, l'attaquant de 30 ans a vécu une soirée compliquée à l'image de son équipe. Le capitaine d'Arsenal, qui a joué 90 minutes, n'est pas parvenu à régler la mire. Il demeure toutefois un élément influent et précieux dans le jeu. Malgré cela, après la rencontre, le Frenchy a été pris pour cible par les supporters qui ont multiplié les moqueries et les attaques à son sujet. Un fan a demandé à Arsenal de ne plus le faire jouer. D'autres se sont demandés ce qu'il faisait encore chez les Gunners.

La presse n'est pas tendre

De son côté, la presse britannique n'a pas été aimable avec l'international tricolore. Football London lui a attribué la note de 5 avec le commentaire suivant : «à aucun moment, le ballon n'a collé au pied du Français qui a raté sa seule grosse occasion du match avec une tête au-dessus de la barre. Les problèmes classiques de Lacazette étaient clairs et l'incapacité d'Arsenal à changer quoi que ce soit prouve qu'ils ont pris un risque en ne remplaçant pas Pierre-Emerick Aubameyang lors du mercato d'hiver en janvier».

Le London Evening Standard a été plus dur. «Il n'a rien eu à se mettre sous le pied et a incarné l'attaque émoussée d'Arsenal. Il a passé tout le match à se contenter des miettes», a écrit la publication anglaise qui lui a donné un 4. Même note pour The Sun. «Où était l'attaque ? Où était la pointe ? Oui, il avait besoin d'aide, mais il n'a pas vraiment été un leader dynamique. Sa finition a été inférieure à la normale cette saison et en l'absence d'Aubameyang, ce n'est pas suffisant pour un club de la stature d'Arsenal».

Une longue disette

Malgré 8 passes décisives cette saison, Lacazette n'a trouvé le chemin des filets qu'à 6 reprises en 30 apparitions toutes compétitions confondues. Mais la moitié, soit 3, ont été des pénalties. Ses deux dernières réalisations en sont d'ailleurs, puisqu'il a transformé un pénalty face à Norwich le 26 décembre et un autre le 13 mars dernier face Leicester. Le joueur formé à l'OL n'a plus marqué dans le jeu depuis 1278 minutes. C'était le 11 décembre face à Southampton (3-0, 16ème journée). Depuis, plus rien hormis les deux pénalties donc.

Une incroyable disette pour Alexandre Lacazette, dont l'avenir se joue aussi. En fin de contrat, l'attaquant, qui a été lié récemment au Barça, va devoir trancher. Dernièrement, Mikel Arteta a confié à ce sujet : « on ne sait pas ce qui va se passer à la fin de la saison. Ce qu'il doit faire, c'est mettre de côté cet avenir. Il n'y a rien à lui dire à part le féliciter, car chaque jour il se comporte comme quelqu'un qui veut rester avec nous ». Le joueur né en 91 a encore quelques semaines pour y songer, lui qui veut avant tout mener Arsenal à la Ligue des Champions. Pour cela, retrouver un grand Lacazette sera primordial.