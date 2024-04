Werder Brême : le message assassin de Naby Keita

Hier, le Werder Brême a tapé sur les doigts de Naby Keita. L’ancien de Liverpool, qui a boudé et décidé de ne pas jouer la rencontre après avoir appris qu’il ne débuterait pas face au Bayern Munich, a choqué son club. Le directeur sportif de l’écurie allemande, Clemens Fritz, a confié hier : «après avoir appris hier que Naby ne jouerait pas dès le début, il a décidé de ne pas monter dans le bus mais de rentrer chez lui. Nous parlerons demain avec lui et son conseiller des conséquences et de la suite des événements.» Le milieu a décidé de répondre sur les réseaux sociaux. Ses propos sont relayés par Sport1.

«Je voudrais m’exprimer ici pour clarifier ma situation avec mon club, le Werder Brême. Depuis le premier jour où j’ai signé pour ce grand club, j’ai toujours travaillé de manière altruiste et professionnelle. Mon seul souhait a toujours été d’aider le club et d’apporter de la joie aux nombreux supporters, surtout à une époque où les résultats ne sont pas ceux que nous souhaiterions. Depuis le début de ma carrière, je n’ai jamais eu de problèmes de discipline où que je sois allé et j’ai toujours essayé d’être un modèle. Je n’accepterai donc pas que quiconque ternisse cette image. Aux fans : je veux que vous sachiez que je me bats à chaque entraînement pour pouvoir vous rendre heureux chaque week-end. S’entraîner, tout donner, telles sont les limites de mon pouvoir. Allez, Werder! Naby Keïta.» Le message est passé…