Werder Brême : le torchon brûle avec Naby Keita !

Fort d’une carrière reluisante entre Salzbourg, Leipzig et Liverpool, Naby Keita avait fait le choix de retourner en Allemagne l’été dernier. Troquant le rouge des Reds pour le vert du Werder Brême, ce choix avait de quoi surprendre mais le milieu guinéen avait sûrement à cœur de retrouver un rôle important dans un effectif. Et malheureusement pour le joueur de 29 ans, cela ne s’est pas passé comme prévu. N’ayant disputé que cinq rencontres avec l’actuel douzième de Bundesliga, Keita est souvent blessé. Pire encore, il aurait été coupable d’un geste d’humeur ce dimanche avant la rencontre face au Bayer Leverkusen.

La suite après cette publicité

En effet, apprenant sa mise sur le banc face au champion d’Allemagne, ce dernier a décidé de ne pas disputer la rencontre. Clemens Fritz, directeur sportif du club allemand, a annoncé avant la rencontre que des sanctions seront prises contre le natif de Conakry : «après avoir appris hier que Naby ne jouerait pas dès le début, il a décidé de ne pas monter dans le bus mais de rentrer chez lui. Nous parlerons demain avec lui et son conseiller des conséquences et de la suite des événements.» En d’autres termes, ça ne sent pas bon pour celui qui est passé par Istres.