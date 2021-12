Arsenal : trois joueurs positifs au Covid-19

Les cas de Covid-19 flambent de l'autre côté de la Manche. Alors qu'Arsenal se déplace à Norwich ce dimanche (16 heures) dans le cadre du Boxing Day (19ème journée de Premier League), Mikel Arteta doit composer sans trois de ses hommes, testés positifs ces dernières heures.

« Cedric (Soares), (Takehiro) Tomiyasu et (Ainsley) Matland-Niles sont tous forfaits pour le match d'aujourd'hui (à Norwich) après avoir été testés positifs au Covid », informent les Gunners sur leur compte Twitter. Arsenal déplorait déjà deux cas de Covid dans ses rangs avec Albert Sambi Lokonga et Pablo Mari ces derniers jours. En espérant que la propagation du virus ne perturbe pas encore plus un calendrier déjà très bouleversé en Premier League (16 matchs reportés au total).

