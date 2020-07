Juventus-Sampdoria : les compos probables

La suite après cette publicité

À l'occasion de la 36e journée de Serie A, la Juventus reçoit la Sampdoria. Et la Vieille Dame n'a plus le droit à l'erreur s'il elle veut être sacrée championne d'Italie. Il suffit d'une victoire ce soir contre les Génois pour soulever son neuvième titre d’affilée. Maurizio Sarri devrait reconduire son traditionnel 4-3-3 avec Szczęsny dans les buts. Cuadrado sera aligné dans le couloir droit de la défense. La charnière centrale sera composée de De Ligt et Bonucci, qui revient de suspension. À gauche, c'est Alex Sandro qui animera le couloir. Bentancur devrait être la sentinelle au milieu. L'Uruguayen sera accompagné par Rabiot et Ramsey. Devant, le trio Bernardeschi-Dybala-Ronaldo tentera de faire la différence.

Côté Samp, Claudio Ranieri devrait présenter son équipe en 4-4-2. Audero gardera les cages. La défense sera composée, de gauche à droite, d'Augello, Chabot, Yoshida et Bereszyński. Les deux du milieu pourraient être Thorsby et Linetty. Sur les côtés, Jankto et Ramírez devront approvisionner la doublette Gabbiadini-Quagliarella.