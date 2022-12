Le retour de Neymar soulage tout le Brésil, le Portugal attend le véritable Cristiano Ronaldo

La suite après cette publicité

Le Brésil a brillé et Neymar retrouve le sourire

Le Brésil s'est baladé face à la Corée du Sud (4-1), hier soir. Et la Seleção a fait le boulot en première période avec 4 buteurs différents. Une victoire qui régale le pays, comme Jogo Extra, qui titre que ces joueurs sont «les Rois de la danse». «Dans un match avec des hommages à Pelé, le Brésil a écrasé la Corée du Sud et affrontera la Croatie.» De son côté, le quotidien O Dia exhorte le pays «à danser» alors que le O Estado de S. Paulo s'en amuse et indique qu'«au bal coréen, même Tite a dansé». Sinon, ce que retient le journal argentin Clarín, c'est le retour de Neymar en tant que titulaire après sa grosse blessure à la cheville. Le joueur du PSG a marqué un pénalty hier soir et participé au «spectacle du Brésil». L'Équipe s'amuse et titre : «alors on danse !» Reprise d'un célèbre titre musical… Pour le supplément football du Mirror, «l'irrésistible Brésil se régale et surtout fait peur avec Neymar» de retour. Un mot chez les Sud-Coréens où le Korea JoongAng Daily estime que la sélection s'est battue contre «vents et marées» mais n'a pas résisté à la fureur carioca…

«Gagner est le meilleur remède»

Au programme de ces 8es de finale, nous avons un alléchant Portugal-Suisse ! Et après les polémiques concernant Cristiano Ronaldo, largement repris de volée par son sélectionneur Fernando Santos, qui n'a pas apprécié le comportement de CR7 contre la Corée lors du dernier match de poules, pour O Jogo : «gagner est le meilleur remède…» Et les quotidiens portugais veulent voir le meilleur de Cristiano Ronaldo. Il est temps d'«assumer son rôle de leader et mettre son égo de côté», c'est que relève A Bola car l'attaquant a «les oreilles qui chauffent» à force de voir autant de critiques s'abattre sur lui, même dans son propre camp. Pour Record, c'est «10 guerriers + 1 crack.» CR7 est donc attendu au tournant par tout un pays.

Livaković, le héros croate !

La qualification au bout de la nuit de la Croatie et surtout au bout du match puisque les derniers finalistes de la Coupe du Monde se sont qualifiés aux tirs au but après les prolongations (2-1). Et l'homme de cette séance de pénalty n'est autre que le gardien croate Livakovic ! Et comme le placarde 24 Sata ce matin : «Livi, nous sommes vivants» grâce à toi ! Le portier a participé au «drame royal des Vatreni». Cette qualification pour les quarts de finale fait aussi les gros titres de Glas Slavonije, qui estime que «Livaković a mené le feu parmi l'élite» ! Même chose en Une de Jutarnji, pour qui «Livaković garde le rêve possible» avec ses 3 pénaltys arrêtés. Forcément, au Japon, on est déçu et on parle de «malheur» pour les journaux du pays…