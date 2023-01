Mercato : Chelsea écrase la concurrence

La suite après cette publicité

Ça n’a échappé à personne. Durant ce mercato d’hiver, Chelsea a dépensé sans compter pour s’offrir six recrues (Mudryk, Badiashile, Andrey Santos, Datro Fofana, João Felix et Madueke), après avoir déjà sorti de grosses sommes d’argent cet été. Ce n’est sans doute pas fini car les noms de Moises Caicedo, Enzo Fernandez et Malo Gusto, comme nous le rapportons depuis quelques jours, sont évoqués pour renforcer les Blues avant le 31 janvier prochain. Depuis le début de la saison pourtant, le club anglais a dépensé 476 M€ (hors bonus) d’après le CIES, 555 M€ avec bonus. C’est le double de son dauphin, Manchester United (272 M€ avec bonus).

Preuve que les rapports de force ont changé depuis la venue de Todd Boehly, même les principaux clubs anglais ne peuvent rivaliser. Voilà ce que confirme l’Observatoire du football dans la lettre hebdomadaire, qui dresse son classement des protagonistes les plus dépensiers depuis la reprise de l’été. Pour compléter le podium, on reste en Premier League évidemment avec la présence de West Ham (191 M€ hors bonus, 237 M€ avec bonus), qui devance tout juste Nottingham Forest (177 M€ hors bonus, 233 M€ en comprenant les bonus), promu en première division et club qui a recruté le plus grand nombre de joueurs.

À lire

Tour du Monde : plusieurs prétendants veulent signer Messi

Chelsea, symbole d’une Premier League ultra-dominante

Wolverhampton est 5e et c’est là qu’on retrouve les premiers acteurs non anglais. Le FC Barcelone, grâce à ses fameux leviers économiques, a réussi à dépenser 162 M€ (203 avec bonus), devant le PSG, 7e, avec ses 175 M€ versés en indemnités de transfert (191 avec bonus). Ce n’est pas dans son ADN mais le Bayern Munich se classe 8e après avoir dépensé 148 M€ (185 M€ avec les bonus) mais il faut bien lutter avec la concurrence sous peine de rétrograder sportivement. Ce top 10 se termine par deux nouvelles équipes anglaises avec Leeds (147 M€ sans bonus, 179 avec) et Arsenal (157 M€ qui passe à 173 M€ avec les bonus).

La suite après cette publicité

C’est une constante dans ce classement, tous les clubs de Premier League sont présents dans le top 50, excepté Leicester, 51e "seulement". Rien qu’en janvier, les acteurs de Premier League ont dépensé 500 M€ sur le marché des transferts. C’est dix fois plus que son plus proche poursuivant, la Bundesliga, laquelle a mis un peu moins de 50 M€, quand la Liga compte environ 25 M€ d’indemnités versées, 20 pour la L1 et moins de 10 pour la Serie A. Dans le classement du CIES, on retrouve d’ailleurs 5 autres clubs français avec l’OM (90 et 103 M€), le Stade Rennais (76 M€ hors bonus, 85 avec), Nice (67 M€ sans bonus, 76 avec), le RC Lens (40 M€ hors bonus, 49 en comprenant les bonus) et l’AS Monaco (43 et 46).