Chelsea prépare une deuxième offre colossale pour Malo Gusto !

Englué dans l’opération João Gomes et dans son opération dégraissage (Faivre, Reine-Adelaïde, Toko-Ekambi), le responsable du recrutement de l’OL Bruno Cheyrou n’a pas venu venir l’offensive de Chelsea pour Malo Gusto. Le dirigeant lyonnais, qui peinait déjà à trouver un latéral droit pour concurrencer son titulaire indiscutable de 19 ans (15 matches de Ligue 1 cette saison), risque de devoir en trouver deux. Comme évoqué hier, Chelsea a lancé une première offensive à hauteur de 20 M€ selon nos informations.

Une offre repoussée par le club rhodanien qui n’entend pas se priver de son seul latéral droit de métier. Problème : le n°27 de l’OL, qui est sous contrat jusqu’en juin 2024, veut aller à Chelsea (et uniquement là-bas). Un choix mûrement réfléchit du joueur qui n’avait pas prévu de partir cet hiver mais qui ne peut pas rester insensible à l’attaque des Blues. L’insatiable club anglais a soumis une proposition de contrat à la hauteur de son envie de le recruter, presque jamais vu pour un latéral droit de 19 ans. Ensuite, les Blues, à commencer par Graham Potter, ont donné de sérieuses garanties sportives au joueur qui est assuré de disputer un certain nombre de matches en tant que titulaire durant la deuxième partie de saison.

L’OL n’a pas de plan B et espère un prêt de six mois de Gusto

Il faut savoir que le seul spécialiste du poste au sein du club londonien (Azpilicueta n’a pas convaincu, Chalobah non plus), l’international anglais de 23 ans Reece James est blessé depuis octobre (il a rechuté fin décembre) et peut de toute façon évoluer au milieu de terrain. La perspective d’arriver plus vite en Equipe de France grâce à l’exposition internationale du club anglais (Chelsea va affronter le BVB en 1/8e de finale de Champions League) n’est pas à négliger. Des Bleus, qui rappelons le, n’ont pas de véritable spécialiste du poste actuellement (Koundé et Pavard sont des centraux de base).

Manque le plus important, à savoir une seconde offensive des Blues. Selon nos informations, elle est imminente et va osciller entre 30 et 40 M€. À ce prix-là, l’OL va sans doute devoir se résigner à laisser filer son joyau. Mais Bruno Cheyrou, qui n’a pas de plan B solide pour le remplacer, tente de tout faire pour convaincre Gusto de rester jusqu’à la fin de saison. Une option pour le moment qui n’est ni envisagée par l’international espoir tricolore, ni par Chelsea qui entend bien profiter immédiatement de sa recrue une fois achetée…