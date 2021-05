Serie A : l'incroyable course à cinq pour la Ligue des Champions

La suite après cette publicité

L'hégémonie de la Juventus a été brisée cette saison en Serie A avec le sacre de l'Inter Milan. Un titre qui n'a souffert d'aucune contestation tant les Lombards ont roulé sur le championnat en seconde partie de saison. Mais si l'écart est élevé entre le leader et ses poursuivants, paradoxalement, le niveau du championnat est de belle qualité lors de l'exercice actuel. Ainsi, cinq autres équipes devraient passer la barre des 70 points et nous offrir une lutte attrayante pour la Ligue des Champions.

2e Atalanta (72 points)

Ce qui étonne avec la Dea c'est justement qu'elle n'étonne plus et s'affirme comme une grosse formation en Serie A. Troisième en 2019 et en 2020, l'Atalanta peut même faire encore mieux cette saison. Se basant toujours sur une formidable force de frappe (84 buts inscrits, le record en Serie A), le club basé à Bergame termine fort la saison avec une seule défaite sur les quinze derniers matches (10 victoires et 4 nuls). Sur une dynamique ascendante, la Dea aura deux matches à sa portée contre Benevento (18e) et le Genoa (14e) lors des prochaines journées. Attention néanmoins au faux pas contre des équipes qui jouent le maintien. D'ailleurs, les joueurs de Gian Piero Gasperini seraient inspirés de vite prendre des points, car le dernier match face à l'AC Milan pourrait devenir une finale si la place en Ligue des Champions n'est pas acquise avant.

Calendrier : réception Benevento (18e, J36, 12 mai), déplacement contre le Genoa (14e, J37, 15 mai) et réception AC Milan (3e, J38, 23 mai)

3e AC Milan (72 points)

Longtemps en tête de la Serie A, l'AC Milan s'est compliqué la tâche en cette fin de saison. Pourtant, les Lombards ont de la ressource et l'ont montré contre la Juventus dimanche en s'imposant 3-0. Les hommes de Stefano Pioli ont repris leur destin en main avec deux victoires sur les deux derniers matches. Cela ne sera pas simple pour autant, surtout que Zlatan Ibrahimovic est sur le flanc. Le Diavolo va se déplacer sur la pelouse du Torino (15e) qui joue sa survie et recevra Cagliari (16e) qui est aussi concerné par le maintien. Face à deux équipes en besoin de points, il faudra rester solidaire. Surtout que la dernière journée se déroulera contre un concurrent direct l'Atalanta (2e). Comme pour la Dea, l'AC Milan devra faire carton plein sur les deux prochains matches pour aborder ce choc avec bien moins de pression.

Calendrier : déplacement Torino (15e, J36, 12 mai), réception Cagliari (16e, J37, 16 mai) et déplacement Atalanta (2e, J38, 23 mai)

4e Napoli (70 points)

De retour en forme sur les dernières semaines, le Napoli de Gennaro Gattuso peut totalement rêver de la Ligue des Champions. De retour dans le top 4 suite à sa large victoire contre Spezia (4-1), le club partenopei a sans doute le calendrier le plus clément. Recevant une équipe de l'Udinese déjà maintenue ce mardi, le Napoli se déplacera sur la pelouse de la Fiorentina dont le maintien peut être réglé dans les prochaines heures. Deux adversaires qui auront donc atteint leurs objectifs. Recevant l'Hellas Vérone (10e) le 23 mai pour finir sa saison, le Napoli retrouvera là aussi une équipe de milieu de tableau. Trois matches à la portée de la bande de Gennaro Gattuso qui entend quitter le club sur une bonne note.

Calendrier : réception Udinese (11e, J36, 11 mai), déplacement Fiorentina (13e, J37, 16 mai) et réception Hellas Vérone (10e, J38, 23 mai)

5e Juventus (69 points)

Balayée 3-0 par l'AC Milan ce dimanche, la Juventus est au fond du gouffre. Déshéritée de son titre de championne d'Italie, la Vecchia Signora n'est même pas sûre de participer à la prochaine Ligue des Champions. Un scénario catastrophe qui trouve tout son sens quand on se penche sur le calendrier des Turinois. Les joueurs d'Andrea Pirlo se déplacent ce mercredi sur la pelouse de Sassuolo (8e). Accrocheurs, les Neroverdi sont en course pour une place européenne puisque l'AS Roma (7e), actuellement qualifiée pour la Ligue Europa Conference, ne compte que deux points d'avance. Un match à fort enjeu qui sera suivi par la réception de l'Inter Milan. Champion et rival historique de la Juventus, le club lombard serait bien inspiré de mettre des bâtons dans les roues de la Juventus. Le déplacement contre Bologne lors de la dernière journée s'annonce en revanche moins ardu.

Calendrier : déplacement Sassuolo (8e, J36, 12 mai), réception Inter Milan (1er, J37, 15 mai) et déplacement Bologne (12e, J38, 23 mai)

6e Lazio (64 points)

Située à 5 points de la Juventus et à 6 du Napoli, la Lazio a peu de chances de finir dans le top 4. D'autant plus que le club romain a perdu 2-0 contre la Fiorentina samedi dernier. Cependant, les hommes de Simone Inzaghi ont l'avantage d'avoir un match en retard contre le Torino qui aura lieu le 18 mai. Un match qui pourrait relancer les Biancocelesti. Pour cela il faudra d'abord battre une équipe de Parme déjà condamnée à la Serie B puis s'imposer contre le rival historique l'AS Roma pour le compte de la 37e journée ce samedi. Si les trois prochains matches sont bien négociés, la Lazio aura un dernier match contre Sassuolo (8e) pour espérer. La possibilité de voir la Lazio en Ligue des Champions est infime, mais elle existe toujours.

Calendrier : réception Parme (19e, J36e, 12 mai), déplacement AS Roma (7e, J37, 15 mai), réception Torino (15e, J25, 18 mai) et déplacement Sassuolo (8e, J38, 23 mai)