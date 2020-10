Mercato : Strasbourg inflexible pour Simakan

Pisté par l'Atalanta Bergame, l'OL, l'AC Milan et aussi par Rennes, Mohamed Simakan est encore très loin d'avoir quitté Strasbourg. Il faut dire que les 20 M€ réclamés par le Racing font fuir plus d'un prétendant. Le club alsacien est inflexible et n'entend pas pour l'instant négocier pour moins que la somme évoquée précédemment.

Les clubs intéressés, à commencer par Rennes ne sont pas prêts à investir cette somme pour le défenseur international U20 tricolore. Mais le club breton n'a pas dit son dernier mot et réfléchit à d'autres formules pour tenter d'arracher le joueur capable d’évoluer aussi bien en défense centrale qu’au poste de latéral droit. Cela pourrait encore bouger d'ici lundi prochain.