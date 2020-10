Ligue 1, Ligue 2 : Mediapro en retard de paiement pour les droits TV !

Nouveau diffuseur de la Ligue 1 et de la Ligue 2 depuis cet été, le groupe sino-espagnol Mediapro a raflé la mise moyennant 814 millions d'euros annuels pour 8 matches de Ligue 1 et une grande partie des matches de Ligue 2. Une offre impressionnante qui a littéralement fait exploser les droits télévisuels du football français. Après avoir lancé sa chaîne Téléfoot il y a un peu moins de deux mois, Mediapro a déjà diffusé six journées de championnat et se doit désormais de régler sa deuxième échéance.

Cependant d'après les informations de L'Équipe, la situation économique ne serait pas si évidente que cela pour Mediapro. Le groupe sino-espagnol a demandé à la LFP un délai pour régler sa facture qui se chiffre à 133 millions d'euros pour la Ligue 1 et à 8 millions d'euros pour la Ligue 2. Une somme importante, que la Ligue ne souhaite pas voir arriver en retard pour ne pas se retrouver dans un cercle vicieux.

Mediapro qui devait donc payer hier ces 141 millions d'euros avait demandé une semaine auparavant des délais supplémentaires en se justifiant par rapport à la crise économique provoquée par le Covid-19. Une situation qui fait qu'aujourd'hui, la Ligue attend cette facture afin de la verser aux clubs le 17 octobre prochain. Si la situation ne s'arrange pas, cela pourrait avoir de graves répercussions économiques pour les équipes françaises qui doivent en parallèle rembourser un prêt garanti par l'état contracté pendant le confinement. À noter que le quotidien français explique que Mediapro avait également eu un léger retard en août dernier pour son premier versement.