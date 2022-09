Ligue 1 : l'AS Monaco fait tomber l'OL à domicile

Pour le match de clôture de la septième journée de Ligue 1, l'AS Monaco recevait sur sa pelouse du stade Louis-II l'Olympique Lyonnais. Le club du Rocher, 10e avant ce week-end, devait confirmer ses deux victoires acquises à Nice en championnat et à Belgrade en Ligue Europa. Du côté des Gones, le succès était obligatoire pour suivre la cadence du haut de tableau et rester au contact de Lorient (4e, vainqueur de Nantes) et Lens (3e, tombeur de Troyes). Concernant les compositions, en commençant par les Asémistes, Philippe Clement aligne un 3-4-3 avec Disasi, Badiashile et Maripan derrière. Camara et Fofana vont gérer l’entrejeu tandis que Vanderson et Henrique occuperont les couloirs. Devant, Diatta et Golovin accompagneront Embolo. Chez les visiteurs, Peter Bosz reconduit son 4-3-3 avec Tagliafico, Lukeba, Mendes et Gusto derrière, un milieu Caqueret, Lepenant et Tolisso, et un trio d'attaque Toko Ekambi, Lacazette, Tetê.

Dès le début de la rencontre, les Lyonnais faisaient reculer leur adversaire du soir dans sa propre moitié de terrain, mais sans pour autant faire trembler Nübel. Après un premier quart d'heure compliqué, Monaco attaquait par le biais de Diatta, qui trouvait le poteau (15e), puis Embolo, qui manquait sa tête (16e). Les offensives des deux côtés s'enchaînaient, même si la plus grosse occasion de la première période était à mettre au crédit de Lacazette, dont la frappe frôlait le poteau du portier allemand (35e). Si Lopes se déployait parfaitement pour dévier la tentative de Golovin juste avant la pause (44e), le gardien de but lyonnais s'inclinait finalement à deux reprises au retour des vestiaires : quelques instants après le duel perdu par Lacazette dans la surface monégasque (53e), Badiashile (1-0, 56e) puis Maripan (2-0, 63e) donnaient l'avantage au score aux siens, tous deux sur des coups-francs distillés par Caio Henrique. Malgré tout, l'OL revenait au score grâce à Toko Ekambi, auteur d'une belle reprise sur le centre de Cherki pour réduire l'écart (81e). Les Gones poussaient en fin de rencontre, mais ni Dembele (90e) ni Lacazette (90+2e) ne trouvaient le chemin du cadre. Aguilar (90+1e) dégageait même un centre à ras de terre dangereux dans sa zone de vérité. Le score ne changeait finalement pas : victoire de Monaco à domicile face à Lyon. Avec ces trois points, l'ASM monte enfin en première partie de tableau avant de recevoir les Hongrois de Ferencvaros en C3. L'OL concède sa deuxième défaite de rang en championnat et reste 5e au classement de L1.