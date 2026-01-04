Menu Rechercher
Afrique du Sud - Cameroun : les compositions officielles

Afrique du Sud 1-2 Cameroun

Ce dimanche, c’est la suite des huitièmes de finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. L’Afrique du Sud défie le Cameroun pour une place en quart de finale. Les Bafana Bafana s’articulent dans un 4-3-3 avec Ronwen Williams dans les cages derrière Khuliso Mudau, Siyabonga Ngezana, Mbekezeli Mbokazi et Samukelo Kabini. Le milieu de terrain est assuré par Nkosinathi Sibisi, Teboho Mokoena et Bathusi Aubaas. Devant, Lyle Foster est soutenu par Relebohile Mofokeng et Oswin Appollis.

De leur côté, les Lions Indomptables s’organisent dans un 3-4-1-2 avec Devis Epassy qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Che Malone, Samuel Kotto et Nouhou Tolo. Carlos Baleba et Arthur Avom composent l’entrejeu avec Junior Tchamadeu et Darlin Yongwa dans les couloirs. En pointe, Christian Kofane est épaulé par Bryan Mbeumo avec Danny Namaso un cran plus bas.

Les compositions

Afrique du Sud : Williams - Mudau, Ngezana, Mbokazi, Kabini - Sibisi, Mokoena, Aubaas - Mofokeng, Foster, Appollis

Cameroun : Epassy - Malone, Kotto, Tolo - Tchamadeu, Baleba, Avom, Yongwa - Namaso - Mbeumo, Kofane

