PSG : Ayman Kari, le jeune milieu qui monte au Camp des Loges

C'est presque devenu une habitude à chaque mercato du côté du Paris Saint-Germain. Années après années, les Titis du club de la capitale prennent la poudre d'escampette, comme Kays Ruiz-Atil, parti au FC Barcelone cet été, ou Thierno Baldé et Kenny Nagera, prêtés respectivement au Havre et au SC Bastia il y a quelques mois. Les jeunes parisiens, barrés par la concurrence, aiment en effet prendre leur envol pour aller gagner en temps de jeu et éclore plus rapidement, mais certains aiment aussi faire leur trou du côté du Camp des Loges. C'est le cas d'Ayman Kari. Adepte du poste de sentinelle devant la défense sous les ordres de Zoumana Camara en U19, qui aime mettre en place un 4-3-3 ou un 4-2-3-1, le jeune milieu de terrain sait s'adapter pour évoluer un cran plus haut et se projeter rapidement.

Titulaire lors de trois des quatre premiers matches de Youth League en 2021-2022 (il était absent contre Manchester City), le Parisien a également enchaîné les apparitions en Championnat National avec six titularisations et deux entrées en jeu sur 10 matches possibles, ce qui fait de lui l'un des joueurs les plus utilisés dans cette équipe, surtout dans l'entrejeu. Car avec l'évolution du football et les grosses attentes dans l'entrejeu aujourd'hui, le joueur âgé de 16 ans, qui en aura 17 mi-novembre, a réussi à s'imposer au milieu des Xavi Simmons, Edouard Michut, Ismaël Gharbi, etc.

Rapide sur le terrain, calme dans la vie

Contre le RB Leipzig à l'aller, on l'a par exemple vu intercepter plusieurs passes pour se projeter rapidement vers l'avant, lui qui est à l'origine du but en début de partie après une récupération. Pareil au match retour ce mercredi où il a rapidement servi Xavi Simmons qui a ensuite trouvé Edouard Michut pour l'ouverture du score. Ayman Kari, qui a ce profil bien recherché par les équipes en 2021, est au service du collectif en jouant simple : récupération et passe, lui qui affichait par exemple 100% de précision de passes la semaine dernière en Allemagne, pour se projeter rapidement vers l'avant. Et ses qualités ne sont pas passées inaperçues. «Il se limite à ce qu'il sait faire : il récupère la balle, a une grosse VMA (Vitesse maximale aérobie, NDLR), une bonne lecture du terrain et écume les kilomètres. (...) Il a du coffre, en a sous le pied pour presser très haut ou agir latéralement avant de se replier. Il a vraiment une grosse activité et concernant le jeu au pied, il maîtrise tout ce qui va dicter le rythme d'une action comme le contrôle», nous explique l'entourage du joueur.

Néanmoins, il n'y a pas que les qualités footballistiques qui sont importantes en 2021. Nombreux sont les joueurs à avoir changé de trajectoire ou être passé rapidement de la lumière à l'ombre en quelques instants, mais Ayman Kari ne semble pas bousculé à l'heure où gagner de plus en plus de temps de jeu reste certainement l'objectif numéro 1 en jeunes. «C'est quelqu'un de calme, très observateur, engagé, dévoué. Il y a des moments avec des hauts et des bas. Mais mentalement, c'est un grand observateur, il sait ce qu'il veut et est déterminé à l'avoir. Il est très sérieux. Il n'y a pas l'ombre d'un doute sur ce qu'il veut. Les pieds sur Terre, il les a. Il reste serein», avance l'un de ses proches.

Une année 2021 qui se termine en beauté

Mais pour en arriver au Camp des Loges et à des performances avec le club de la capitale, même si la marge de progression est encore grande, Ayman Kari a dû faire ses preuves auparavant. Formé à l'AS Villejuif, où sa famille était très présente pour le suivre, l'international français U18 a tapé dans l'œil des recruteurs du PSG très jeune, notamment lors d'un tournoi organisé en Gironde où il avait été élu joueur de la compétition. Un moment important avant le lancement de sa carrière sur lequel est revenu notre contact, qui nous a délivré une anecdote : «il était parti jouer aux alentours de Bordeaux et était sacré meilleur joueur du tournoi. Il y avait déjà quelques micros et lorsqu'il a entendu le prix, il était bloqué et n'y croyait pas. Ça l'avait marqué à cet époque. Surtout qu'à la fin, le speaker a ajouté : "imaginez ce jeune Ayman Kari en équipe de France en 2022".» Et justement, on s'y approche.

Car après des tournois en jeunes, des galères au quatre coins de l'Île-de-France, Ayman Kari a donc atterri au PSG pour y disputer depuis cet été sa première saison avec les U19. Et déjà impressionner quelques recruteurs présents notamment aux matches de Youth League, et le sélectionneur de l'équipe de France U18 Lionel Rouxel qui a en effet décidé de le convoquer pour la première fois pour la double-confrontation face à l'Italie. Entré en jeu pour disputer une dizaine de minutes jeudi lors de la première manche (succès 3-0), le jeune élément de 16 ans a ensuite été titularisé ce samedi. Et malgré la courte défaite (1-2), le Parisien a rendu une belle prestation et impressionné quelques recruteurs présents sur place.

Un avenir au cœur des discussions

Le joueur de 17 ans a encore une occasion de montrer tout l'étendue de son talent, au moment où son avenir va arriver sur la table. Car avec un contrat qui se termine en juin prochain, le principal concerné va prochainement arriver à un tournant de sa carrière. Et si la signature de son premier contrat professionnel avec le PSG devient une évidence, certaines formations restent à l'affût. Car selon nos informations, des clubs allemands, un club anglais et un autre français suivent de près sa situation. L'année 2022 risque donc d'être agitée pour le joueur et le Paris Saint-Germain, qui a encore plein d'autres talents en fin de bail (Xavi Simmons, Wilson Odobert, Nehemiah Fernandez, Ismaël Gharbi...).