FC Barcelone : les raisons du divorce avec Lionel Messi

Un jeudi soir qui va rester dans les annales. Après plusieurs semaines d'attente et de rebondissements, le FC Barcelone vient de publier un communiqué pour annoncer que Lionel Messi ne prolongera pas avec le club. Pourtant, les parties sont tombées d'accord pour une prolongation mais la réglementation de LaLiga espagnole a été un énorme frein, comme l'ont expliqué les Blaugranas dans leur communiqué. En effet, depuis plusieurs mois, le président Joan Laporta cherchait à réduire la masse salariale pour laisser une place à l'Argentin, qui avait pourtant accepté une baisse de salaire de 50%.

Alors forcément, de l'autre côté des Pyrénées, on tente d'expliquer ce tremblement de terre, et Mundo Deportivo fait un gros point sur les raisons de ce divorce entre le FC Barcelone et son numéro 10. Dans un premier temps, l'aspect économique a donc été un problème, avec les règles de l'instance espagnole qui a un peu fait capoter la prolongation de contrat. Mais ce n'est pas tout. D'après le média, certaines demandes faites aujourd'hui lors de la réunion avec le clan Messi n'ont pas plu au président Laporta, «fatigué de tant de hauts et de bas».

Messi voulait Cristian Romero au Barça

Concernant l'équipe et le projet sportif, il y a aussi eu quelques problèmes. Ce n'est pas une surprise, Lionel Messi voulait un projet sérieux et séduisant pour signer un nouveau bail avec son club de cœur. Malgré les arrivées de Memphis Depay ou encore son compatriote Sergio Agüero, l'international argentin, qui vient de remporter la Copa América avec sa sélection, n'a pas été convaincu explique MD. Et il y a un gros point noir dans tout ça.

Mundo Deportivo avance aussi que Lionel Messi a fait une demande précise au Conseil d'Administration du FCB : ramener Cristian Romero en Catalogne. Coéquipier du numéro 10 au sein de l'Albiceleste, le défenseur de l'Atalanta Bergame était demandé par Messi. Les Blaugranas ont alors fait une offre de 40 millions d'euros, plus 10M€ de bonus, mais le club italien n'a jamais répondu. Du coup, le joueur de 23 ans va filer à Tottenham... Et ça, Lionel Messi a eu du mal à le digérer. Toutes ces raisons font donc que la star du Barça ne prolongera pas. Pour le plus grand malheur des socios. Et peut-être le bonheur de ses courtisans, comme le PSG ou Manchester City ?