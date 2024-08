Liga : pas de vainqueur mais des buts entre l’Atlético et Villarreal

Suite et fin de la première journée de Liga ce lundi soir. Au lendemain du match nul du Real Madrid à Majorque (1-1), c’est le grand rival de l’Atlético de Madrid qui fêtait sa grande première en championnat cette saison, sur la pelouse du stade de la Cerámica pour y défier Villarreal. Une bien belle affiche pour boucler le premier weekend. Du côté des Colchoneros, on retrouvait plusieurs recrues dont Robin Le Normand et Alexander Sørloth dans le onze de départ concocté par Diego Simeone. Néanmoins, Julian Alvarez débutait sur le banc des remplaçants. L’affiche a tenu ses promesses avec une bien solide bataille entre les deux clubs espagnols.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Villarreal 1 1 0 0 1 0 2 2 8 Atlético 1 1 0 0 1 0 2 2

C’est Villarreal qui a lancé les hostilités avec l’ouverture du score de Arnaut Danjuma (18e). Marcos Llorente a cependant égalisé pour son équipe quelques minutes plus tard (20e), remettant rapidement les compteurs à zéro. Peu avant la pause, Koke a été fautif d’un CSC, permettant aux locaux de reprendre l’avantage (37e). Mais avec un temps additionnel élargi, Alexander Sørloth a inscrit son premier but sous les couleurs des Colchoneros (45e+6), permettant à l’Atlético d’égaliser une seconde fois. Malgré une bataille acharnée, aucune des deux équipes n’a réussi à prendre les devants et le score a logiquement été de parité (2-2).