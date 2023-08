Wolverhampton : Mario Lemina intéresse 3 cadors anglais

L’hiver dernier, Mario Lemina (29 ans) a quitté notre chère Ligue 1 et Nice pour retourner en Premier League. Un championnat où il avait déjà porté les maillots de Southampton et Fulham avant d’enfiler celui de Wolverhampton il y a quelques mois. Et le Gabonais a plutôt fait bonne impression chez les Wolves, lui qui a disputé 19 matchs l’an dernier dont 17 en tant que titulaire. Joueur essentiel de son équipe, l’ancien de l’OM et de la Juventus a débuté ce nouvel exercice tambour battant. Malgré la défaite de son équipe face à Manchester United lors de la première journée (1 à 0), il a globalement rendu une belle copie.

Le Birmingham Mail lui a d’ailleurs attribué la note de 7,5 pour son match en ajoutant à son sujet : «discipliné derrière le ballon dans son rôle de milieu de terrain, il a permis aux attaquants de son équipe d’avoir plus de liberté.» Son match n’est d’ailleurs pas passé inaperçu puisque trois clubs du Big 5 de Premier League le suivent toujours de très près d’après nos informations. Parmi eux, on retrouve notamment Liverpool qui veut se renforcer dans l’entrejeu. Mais tous ses prétendants doivent composer avec la concurrence de l’Arabie saoudite, où plusieurs écuries apprécient son profil et son expérience. De son côté, le Gabonais se sent bien à Wolverhampton où il est prêt à faire une belle année. Mais d’ici la fin du mercato, un départ n’est pas à exclure pour le très courtisé Mario Lemina.