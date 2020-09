PSG : Marco Verratti peste contre le calendrier

Le Paris SG a perdu son premier match de la saison en Ligue 1, surpris sur la pelouse du RC Lens (1-0, match décalé de la 2e journée). Une défaite qui s'explique par les nombreuses absences, mais aussi le calendrier. C'est en tout cas ce que pense Marco Verratti. Et le milieu de terrain italien, qui a tenu son rang face aux Sang-et-Or, ne s'est pas fait prier pour le dire face aux caméras de Canal + à l'issue de la rencontre.

«Je pense qu’il y a beaucoup de facteurs, on a donné tout ce qu’on pouvait. Notre maximum aujourd’hui c’était ça, on revient d’une semaine d’entraînement, tous les copains dans les vestiaires étaient fatigués, c’est bizarre de jouer un match comme ça, de mettre un calendrier avec un match inaugural le jour de la finale de la Champions League, c’est bizarre, seul le championnat français a fait ça. Faire un calendrier comme ça, c’est bizarre, c’est normal de prendre des vacances. Sinon, on marche sur les genoux arrivé en juin. (...) Je ne comprends pas pourquoi on met un match aujourd’hui, mais en faisant ça, on perd un peu en spectacle. En France, on a décidé de recommencer le jour de la Champions League... On fait ce qu’on peut. On a donné notre maximum…», a-t-il pointé du doigt. La Ligue de Football Professionnel appréciera...