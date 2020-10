Manchester United prêt à bondir sur un Dayot Upamecano moins cher que prévu

Fortement courtisé l’été dernier, Dayot Upamecano (22 ans) avait surpris tout son monde en prolongeant son contrat avec le RB Leipzig jusqu’en 2023. Depuis, l’ancien pensionnaire de Valenciennes a disputé une demi-finale de Ligue des Champions (perdue face au PSG) et est devenu international tricolore (3 sélections, 1 but) sous les ordres de Didier Deschamps et sa cote n’a toujours pas baissé. Loin de là.

Depuis plusieurs semaines, Upamecano est envoyé en Angleterre. À Liverpool où Jürgen Klopp doit composer avec la longue absence de Virgil van Dijk (blessé au genou et indisponible jusqu’à la fin de la saison) et celle récente de Fabinho. Mais à Manchester United aussi où Ole Gunnar Solskjaer doit faire face à une défense emmenée par un Harry Maguire souvent noyé dans un verre d’eau.

Pour certains médias anglais, Upamecano sera même la priorité de MU. Ce que confirme ce mercredi le Times. Sauf que le média britannique affirme que la clause libératoire du joueur de 50 M€ n’est plus d’actualité depuis la signature de la prolongation du contrat. Désormais, ce montant serait de 41 M€ et cette clause deviendrait active lors du prochain mercato estival. Et c’est sûr qu’à ce prix-là, les courtisans vont se presser au portail.