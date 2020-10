Manchester United lance les grandes manœuvres pour sa défense

La suite après cette publicité

Deux ailiers, un avant-centre, un milieu de terrain et un latéral gauche, voici comment Manchester United s'est renforcé cet été en recrutant Amad Traoré, Facundo Pellistri, Edinson Cavani, Donny van de Beek et Alex Telles. Si les noms présents sont intéressants et témoignent d'une volonté d'apporter de la concurrence, le mercato des Red Devils paraît très surprenant. En effet, la grosse faiblesse des Mancuniens, à savoir la charnière Victor Lindelöf - Harry Maguire a été reconduite en ce début de saison, sans aucune alternative crédible. Eric Bailly jongle entre blessures et méformes, le jeune Axel Tuanzebe n'a jamais vraiment eu sa chance, tandis que Marcos Rojo et Phil Jones ne sont pas du tout dans les plans d'Ole Gunnar Solskjaer.

Une situation surprenante donc, puisque Manchester United va s'avancer avec deux titulaires peu rassurants et un Eric Bailly loin d'être une garantie comme premier remplaçant. Très clairement, la défense de Manchester United fait peur à l'image de la dernière défaite contre Tottenham (6-1) et les supporters des Red Devils vont sûrement devoir remplir leurs stocks de cierges pour cette saison. Cependant, la direction du club anglais est bien consciente de ce point faible et entend déjà se rattraper à l'été 2021 en mettant les grands moyens. Selon le Daily Star, Manchester United a déjà 4 cibles dont 2 prioritaires.

Deux internationaux français sont visés

La première mène au Français Dayot Upamecano (21 ans). Le néo-international tricolore (3 capes) reste sur de très belles saisons du côté du RB Leipzig et semble sur une bonne lancée. En progression constante et élément clé de l'épopée de son équipe, la saison dernière en Ligue des Champions (demi-finales), le natif d'Évreux ne serait pas défavorable à un départ en Angleterre du côté d'Old Trafford. Disposant d'une clause de départ avoisinant 60 millions d'euros cet été, il devrait voir cette somme sensiblement diminuer l'été prochain comme le prévoit son contrat. Une aubaine pour les Mancuniens qui devront néanmoins satisfaire une exigence : être qualifiés en Ligue des Champions.

Car oui une participation dans la plus prestigieuse des compétitions européennes serait quasiment obligatoire pour attirer le joueur qui est sur les tablettes de nombreuses équipes à l'instar du Real Madrid. En parallèle, Raphaël Varane (27 ans) est également une piste étudiée par Manchester United. Souvent revenu dans la discussion du côté des Red Devils, le nom du défenseur français du Real Madrid pourrait de nouveau être cité l'été prochain. Sous contrat avec les Merengues jusqu'en juin 2022, il donnerait cependant la priorité à une prolongation.

MU regarde aussi en Italie

Bien que le champion du monde 2018 ne soit pas fermé à la discussion, surtout s'il ne trouvait pas d'accord avec le Real Madrid et verrait d'un bon œil une approche de Manchester United. Deux pistes françaises donc pour l'écurie anglaise qui compte faire subir un lifting à sa défense, mais qui a aussi deux autres alternatives. Annoncé sur le départ du Napoli et finalement resté cet été, Kalidou Koulibaly (29 ans) plaît du côté de la Perfide Albion et fait partie des pistes évoquées en interne. Même son de cloche pour le défenseur anglais James Tarkowski (27 ans) qui en est à sa cinquième saison de rang avec Burnley en Premier League. Conscient de ses lacunes, Manchester United a déjà initié les grandes manœuvres pour solidifier sa charnière centrale.