Brésil : Ancelotti va prolonger !

A peine arrivé, déjà prolongé ! Selon les informations de The Athletic, Carlo Ancelotti va signer une prolongation de contrat avec le Brésil, pour un deal de 4 ans, le liant ainsi jusqu’en 2030. Il ne resterait que des formalités administratives à finaliser. Arrivé sur le banc de la sélection en mai dernier, le technicien italien, âgé de 66 ans, a dirigé seulement 8 rencontres de la Seleção.

Mais la Fédération brésilienne qui a longtemps courtisé Carlo Ancelotti avant d’arriver à ses fins avait visiblement envie de sécuriser l’avenir, avant même la prochaine échéance, la Coupe du Monde 2026, que le Brésil entamera face au Maroc le 13 juin prochain.