Brentford blinde Igor Thiago

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Igor Thiago @Maxppp

Hier soir, il a fait du mal aux défenseurs d’Arsenal mais a raté ses occasions. Mine de rien, Igor Thiago est le deuxième meilleur buteur de Premier League cette saison, derrière l’incontournable Erling Haaland. Longtemps blessé en 2024-2025, pour sa première saison avec Brentford qui l’avait recruté à Bruges, le Brésilien a prouvé qu’il avait les épaules pour s’imposer en Angleterre. Et Brentford a décidé de blinder son joueur.

Brentford FC
We are delighted to confirm that top scorer Igor Thiago has put pen to paper on a new five-and-a-half year contract, with the club option of a further year ✍️
« L’attaquant de Brentford, Igor Thiago, a signé un nouveau contrat à long terme jusqu’à l’été 2031, assorti d’une option pour une année supplémentaire. Le Brésilien de 24 ans a inscrit 18 buts en 27 apparitions toutes compétitions confondues et a été élu joueur du mois de novembre en Premier League. L’entraîneur des Bees, Keith Andrews, a déclaré : "il a été un joueur essentiel pour nous, ce contrat est donc amplement mérité" », peut-on lire dans le communiqué publié par Brentford.

Pub. le - MAJ le
Premier League
Brentford
Igor Thiago

Premier League
Brentford
Igor Thiago
