Menu Rechercher
Commenter 13
Liga

Aymeric Laporte évoque sa non signature à l’OM

Par Tom Courel
1 min.
Aymeric Laporte célèbre le titre de champion d'Europe avec l'Espagne @Maxppp

Annoncé un temps dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Aymeric Laporte (31 ans) a finalement choisi de faire son retour à l’Athletic Club l’été dernier, après un petit passage par Al-Nassr en Saudi Pro League. Invité de l’émission "Génération After" sur RMC, le défenseur central basque est d’ailleurs revenu sur les rumeurs l’envoyant sur la Canebière. « Il y a eu une approche, oui. Il y avait des intérêts, pas seulement de l’OM, mais aussi d’autres clubs. Il y avait l’idée de me rapprocher de la maison, de mon père, ma famille. J’étais décidé à revenir aux sources. C’est ce qui m’a fait revenir à Bilbao ».

La suite après cette publicité

Passé par l’Angleterre, du côté de Manchester City (de 2017 à 2024), Laporte a également évoqué son expérience en Arabie saoudite, où il a difficilement trouvé sa place. « Je ne l’ai jamais dit avant aujourd’hui mais dès la première année en Arabie saoudite, je me suis rendu compte que ce n’était pas vraiment ce que je recherchais. J’en ai parlé au club dès la première année, ils m’ont demandé de patienter. C’est resté la même chose, j’ai eu quelques soucis là-bas, rien de grave, mais qu’on n’a pas su gérer. On a décidé de ne pas continuer sur une troisième année ».

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (13)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
SPL
Bilbao
Marseille
Nassr
Aymeric Laporte

En savoir plus sur

Liga Liga
SPL Saudi Pro League
Bilbao Logo Athletic Bilbao
Marseille Logo Marseille
Nassr Logo Al Nasr Riyadh
Aymeric Laporte Aymeric Laporte
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier