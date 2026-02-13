Aymeric Laporte évoque sa non signature à l’OM

Annoncé un temps dans le viseur de l’Olympique de Marseille, Aymeric Laporte (31 ans) a finalement choisi de faire son retour à l’Athletic Club l’été dernier, après un petit passage par Al-Nassr en Saudi Pro League. Invité de l’émission "Génération After" sur RMC, le défenseur central basque est d’ailleurs revenu sur les rumeurs l’envoyant sur la Canebière. « Il y a eu une approche, oui. Il y avait des intérêts, pas seulement de l’OM, mais aussi d’autres clubs. Il y avait l’idée de me rapprocher de la maison, de mon père, ma famille. J’étais décidé à revenir aux sources. C’est ce qui m’a fait revenir à Bilbao ».

La suite après cette publicité

Passé par l’Angleterre, du côté de Manchester City (de 2017 à 2024), Laporte a également évoqué son expérience en Arabie saoudite, où il a difficilement trouvé sa place. « Je ne l’ai jamais dit avant aujourd’hui mais dès la première année en Arabie saoudite, je me suis rendu compte que ce n’était pas vraiment ce que je recherchais. J’en ai parlé au club dès la première année, ils m’ont demandé de patienter. C’est resté la même chose, j’ai eu quelques soucis là-bas, rien de grave, mais qu’on n’a pas su gérer. On a décidé de ne pas continuer sur une troisième année ».