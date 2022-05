LOSC : Olivier Létang démonte l'arbitrage et les dirigeants troyens

Unis dans le discours. Voilà ce qui ressort du côté du LOSC Lille, après la déroute des hommes de Jocelyn Gourvennec ce dimanche au stade de l'Aube face à l'ESTAC Troyes (0-3), dans le cadre de la 35ème journée de Ligue 1. Tout comme son entraîneur, le président lillois, Olivier Létang, était assez remonté à l'issue de la rencontre. Et là aussi, dans la lignée des paroles du technicien français, l'ancien dirigeant du PSG s'est plaint des décisions arbitrales défavorables aux Dogues, en remettant sur une couche sur les dirigeants troyens, qui ont envoyé un courrier à la DTA dans la semaine pour se plaindre des mauvaises décisions prises à leur encontre face à Nice.

« C'est une grande déception. Le score est lourd. Je pense que Troyes ne vient pas chez nous avant la 43e minute et cette action (le premier penalty). On peut déplorer qu'il suffise d'un courrier pour que, plutôt que d'avoir trois penalties une semaine avant, on en ait trois la semaine suivante avec des décisions qui sont assez particulières et bizarres. Mais à 1-0 à la mi-temps, on doit garder nos nerfs, la tête froide, car il y avait la place de revenir. Ça paraît quasiment impossible d'aller chercher une place européenne. Maintenant, il reste trois matches pour finir cette saison et il faut très bien la finir. » Des propos amers qui ne devraient pas manquer de faire réagir dans les prochaines heures.