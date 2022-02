C4 : tous les qualifiés pour les 8es

On connaît désormais tous les qualifiés pour les 8es de finale de Ligue Europa Conference, qui auront lieu les 10 et 17 mars. Deux représentants français sont au rendez-vous : l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais.

Mais ce sont les Néerlandais qui sont les mieux représentés avec 4 clubs qualifiés : le PSV Eindhoven, le Vitesse Arhnem, l'AZ et Feyenoord. L'AS Roma et Leicester s'avancent logiquement comme des favoris de la compétition. Le tirage au sort a lieu ce vendredi, à 13h.

Les qualifiés