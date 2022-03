Argentine : bonne nouvelle pour Lionel Messi

Le pays peut souffler. Lionel Messi est bien arrivé en Argentine ce mardi, comme le prouvent les images filmées par TyC Sports. La Pulga était par ailleurs accompagnée de ses coéquipiers au PSG Leandro Paredes et d'Angel Di Maria à la descente de l'avion. L'international albiceleste avait décidé de retarder son retour en Argentine d'une journée, afin de se laisser le temps de bien récupérer de sa maladie contractée ces derniers jours et l'ayant notamment privée du choc perdu à Monaco (0-3) en Ligue 1, dimanche.

Le média argentin précise également que l'homme aux sept Ballons d'Or va beaucoup mieux, et est donc prêt à prendre part aux deux matchs de qualifications à la Coupe du monde 2022 face au Venezuela (26 mars) et en Equateur (30 mars). Les trois joueurs parisiens vont participer à la deuxième séance de la sélection, prévue ce mardi après-midi. Le staff réfléchirait toutefois à l'aligner d'entrée pour le premier match de ce rassemblement. Le n°30 du PSG, forfait lors de la dernière trêve, n'a plus porté le maillot de son pays depuis le match nul contre le Brésil en novembre dernier (0-0).