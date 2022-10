Lille-Lens : la frustration de Seko Fofana

Seko Fofana est frustré. Tel est le sentiment du capitaine lensois après la première défaite du RC Lens à Lille (0-1) ce dimanche, dans le cadre de la 10ème journée de Ligue 1. De passage sur les antennes de Prime Video juste après le coup de sifflet final, l'international ivoirien a expliqué ce qui n'avait pas été dans ce 116ème derby du Nord, reconnaissant au passage la supériorité des Dogues dans cette affiche à Pierre Mauroy.

« Il y a beaucoup de frustration, on n'a pas l'impression d'avoir tout fait pour gagner ce match. On manque de maîtrise par moment... Ils ont mieux joué que nous, mieux géré. On n'est pas récompensé ce soir. Il ne faut pas regarder que le négatif. On avait à cœur de gagner pour nos supporters. Ce match va nous permettre de plus travailler et de faire mieux la prochaine fois. Le penalty ? C'est un fait de jeu, si on avait marqué, ça aurait été différent. On ne va pas se cacher derrière le pénalty. »