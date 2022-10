Lille - Lens : les notes du match

Une histoire de pénaltys. Voilà comment résumer ce 116ème derby du Nord ce dimanche, opposant le LOSC Lille au RC Lens, en clôture de la 10ème journée de Ligue 1. À ce petit jeu, ce sont les Dogues qui ont tiré leur épingle du jeu à Piere Mauroy au détriment des Sang et Or (1-0), au terme d'un derby longtemps soporifique avant de s'emballer un peu plus après la pause. Pourtant, les deux coups de sifflet les plus importants de François Letexier ont eu lieu au cours du premier acte. Fauché par Fonte dans la surface des Dogues, Machado a rapidement obtenu le premier penalty de la soirée. Mais Sotoca n'a pas assez appuyé sa tentative et Chevalier, décisif dans ce choc, l'a repoussée sans trop de difficulté (16e). Juste avant de rentrer au vestiaire, au tour d'Haïdara de commettre l'irréparable en ceinturant André dans sa surface.

Sauf que David n'a lui pas tremblé au moment de transformer ce penalty et ainsi offrir la victoire aux hommes de Paulo Fonseca, qui n'avait effectué qu'un seul changement (André Gomes à la place de Martin) dans son 4-2-3-1 défait à Lorient le week-end précédent. Avant cela, hormis une frappe trop écrasée du Canadien (26e), il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Le second acte a été différent, les Lensois désirant prolonger leur série d'invincibilité en L1 (17) face à des Dogues affamés et bien décidés à conserver leur avantage. Mais ni Ounas (47e) et Weah (90e+4) côté LOSC, ni Fofana (60e), Claude-Maurice (70e) et Openda (71e) n'ont réussi à changer le score au tableau d'affichage. La faute notamment à un Samba et à un Chevalier inspirés. Grâce à son 5ème succès de la saison, Lille grimpe à la 7ème place au classement et revient à 5 points de son adversaire du soir. Après la première défaite de l'OM et de Lens le même week-end, le PSG reste la seule équipe toujours invaincue en Ligue 1.

Les notes du match

L'homme du match : Chevalier (8) : héroïque devant Sotoca (16e), le jeune portier formé à Lille disputait son premier derby. Un rendez-vous qu'il n'a pas raté, faisant preuve d'autorité dans sa surface de réparation, notamment sur ses prises de balle aériennes. Auteur d'une parade extraordinaire sur une tentative de Claude-Maurice (70e), il est notre Homme du match.

Lille

Chevalier (8) : voir juste au-dessus.

Diakité (4,5) : pas forcément serein dans tout ce qu'il a entrepris, le latéral droit de Lille a connu des difficultés face au jeune Da Costa. Régulièrement dominé dans les duels (un seul remporté sur cinq disputés), il a été beaucoup moins en vue que son comparse, Ismaily, comme en témoigne le faible nombre de ballons qu'il a eu à négocier (38).

Fonte (4,5) : pris dans son dos et contraint à concéder le penalty au quart d'heure de jeu, le vétéran lillois a délivré une prestation en demi-teinte. Embêté par le poids amené par Loïs Openda, il s'est montré moins impérial qu'à l'accoutumée, certainement bridé par le carton jaune récolté sur sa faute à l'origine du pénalty lensois.

Djalo (6,5) : en un mot : soldat. D'abord par le caractère dramatique donné par son impressionnant bandage crânien à la suite d'un coup de coude reçu en première période ; ensuite par sa bonne activité défensive, présent à droite comme à gauche, compensant les possibles oublis de sa défense, il a délivré une prestation solide, marquée par une précision remarquable dans son jeu de passe (100% de réussite).

Ismaily (6) : avec une zone d'action plus avancée que son pendant à droite, le Brésilien a joué de son expérience et de ses qualités physiques pour tenter de fermer son côté gauche. Perdant relativement peu de ballons, il a également effectué plusieurs retours salvateurs dans les pieds de ses adversaires, soulageant un secteur défensif des Dogues secoué durant la première période.

André (6) : toujours aussi important à la pointe basse du milieu lillois, Benjamin André a, comme à son habitude, fait preuve d'agressivité nécessaire, mais parfois trop impétueuse, à l'image du carton jaune reçu avant la mi-temps (39e). Le type de joueur que chaque coach aimerait avoir dans un derby. Décisif par la provocation du penalty ayant mené à l'ouverture du score des Dogues (43e), il a fait preuve d'une solidité exemplaire dans les duels (12 remportés sur 15).

André Gomes (6,5) : averti après plusieurs fautes consécutives, le milieu de terrain prêté par Everton a tout de même fait preuve d'une belle qualité technique et d'une vision de jeu certaine pour aérer et organiser le jeu lillois. Également venu gratter plusieurs ballons dans les pieds adverses, le Portugais a délivré une prestation convaincante dans ce derby du Nord. Remplacé par Carlos Baleba (73e) qui s'est mis en vue sur les quelques minutes qui lui ont été accordées.

Ounas (6) : mettant notamment à contribution le portier artésien dès l'entame du second acte (47e), l'Algérien a joué de sa supériorité technique et de sa percussion pour mettre à mal le côté gauche lensois, et plus notablement Facundo Medina. En deuxième période, l'ancien du Napoli s'est aussi mué en créateur du jeu dans un rôle plus axial.

Angel Gomes (6) : initialement positionné en deçà de Jonathan David, l'Anglais n'a pas hésité à se déplacer dans l'espace pour apporter de la présence à la construction du jeu de son équipe. Et s'il n'a pas touché un grand nombre de ballons, il est parvenu à parfaitement les bonifier, délivrant notamment trois passes clés amenant des opportunités à son équipe. Remplacé par Jonas Martin (85e) .

Bamba (5,5) : assez peu touché au cours du premier acte, il a tenté de combiner avec son avant-centre, jouant de sa qualité de vitesse pour essayer de prendre à revers ses opposants directs. S'essayant à un jeu de déviation de sorte à accélérer le jeu, il s'est essayé à la frappe de loin (69e) avant d'être presque passeur décisif pour Jonathan David (71e). Remplacé par Timothy Weah (73e) .

David (6,5) : esseulé à la pointe de l'attaque de Lille, l'international canadien a beaucoup tenté de contrarier la relance des centraux adverses. Tentant sa chance malgré une frappe trop écrasée et facilement captée par Brice Samba (26e), il n'a, par contre, pas tremblé pour tromper le portier sur penalty (44e). Un match que l'on imagine frustrant d'un point footballistique, mais notable par son attitude guerrière.

RC Lens