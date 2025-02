Serie A : la Juventus enchaîne à Cagliari

Sur une bonne série de trois victoires en Serie A - avec une élimination en Ligue des Champions face au PSV tout de même en milieu de semaine - la Juventus se déplaçait du côté de Cagliari, quinzième. Et les hommes de Thiago Motta sont repartis de Sardaigne avec les trois points suite à leur victoire 1-0.

Et ce, grâce à un but de Dusan Vlahovic en tout début de match. Derrière, la Vieille Dame a plutôt bien contrôlé la partie et la Juventus se retrouve désormais quatrième au classement de la Serie A.