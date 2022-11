OM : Pau Lopez défend le projet d'Igor Tudor

Quatrième de Ligue 1 avant de se déplacer à Monaco (ce dimanche 21h, 15e journée), un concurrent direct pour les places européennes, l'OM réalise un début de saison plutôt correcte malgré la triste élimination en phase de poules de Ligue des champions. Dans une interview accordée au quotidien La Provence, le gardien des Phocéens, Pau Lopez, s'est exprimé, entre autres, sur son nouveau coach Igor Tudor.

« Jusqu'à aujourd'hui, je pense qu'on est sur la bonne voie, qu'on fait les choses bien. On a bien joué contre toutes les équipes, sauf peut-être à Paris, et ce sont les détails qui font gagner ou perdre les matches. On doit penser à Monaco. C'est le match le plus important. Si on gagne, on partira en vacances avec l'esprit tranquille. On pensera à la suite après », a déclaré le portier espagnol de 27 ans.

