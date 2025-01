Man City : Pep Guardiola veut faire un exploit contre le FC Bruges

Actuellement 25e de la Ligue des Champions, Manchester City débutera son match de ce soir face au FC Bruges en étant provisoirement éliminé. Condamné à la victoire pour aller au tour suivant, le club anglais sait qu’il n’a plus le droit à l’erreur une semaine après sa défaite 4-2 contre le Paris Saint-Germain. En conférence de presse avant ce match comptant pour la 8e journée de la Ligue des Champions, Pep Guardiola a montré son inquiétude.

«La situation dans laquelle nous nous trouvons nous oblige à gagner le match, sinon nous ne continuerons pas la compétition et nous voulons passer pour avoir une autre chance de jouer deux autres matches et de nous qualifier pour la phase suivante […] Je m’attends à un match difficile. Quand une équipe est invaincue depuis 20 matches, c’est qu’elle est bonne, il n’y a pas de secret. J’ai vu certains matches, quand ils ont joué contre Aston Villa (1-0), la Juventus (0-0) et Milan (1-3). Ils se sont vraiment bien débrouillés. Il y a différentes variations dans la construction et le marquage des hommes, ils rendent la situation inconfortable. Demain (aujourd’hui, NDLR), nous savons que nous devons faire quelque chose de spécial», a ainsi expliqué le coach espagnol.