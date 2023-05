Roma : Antonio Cassano en remet une couche sur José Mourinho

Antonio Cassano et José Mourinho, une rivalité qui animé l’actualité du côté de l’Italie. Régulièrement tancé par l’ancien joueur de l’AS Roma, José Mourinho l’avait cartonné il y a un mois de cela. S’il ne remet pas en cause les résultats du Special One, Antonio Cassano reste déçu du jeu proposé et en a remis une couche après la qualification des Giallorossi pour la finale de la Ligue Europa.

«Ils sont tombés au sol et n’ont pas joué une demi-action en 98 minutes. L’entraîneur dira que tout est spécial, mais dans la vie, comme l’a dit Napoléon, il vaut mieux un commandant chanceux qu’un commandant fort. Et il a beaucoup de chance, il est impressionnant. Il était nul, mais on dira que l’année dernière il a remporté la Conférence et maintenant il a atteint la finale. Nous continuerons de voir ça par les résultats» a-t-il déclaré sur Instagram dans son projet Antonio Speaks.

