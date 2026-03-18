Le président de la CAF répond au Sénégal !

Patrice Motsepe a pris la parole. Depuis l’énorme battage médiatique provoqué par la décision de la commission d’appel de la CAF de retirer au Sénégal son titre de vainqueur de la CAN 2025, le patron de la CAF ne s’était pas exprimé. Cependant, face aux accusations de corruption portées par le gouvernement sénégalais, l’instance dirigeante du football africain a publié une vidéo dans laquelle son patron a répondu aux attaques du pays déchu de son titre. Un long monologue d’un peu plus de six minutes dans lequel Motsepe s’est évertué à rappeler les mesures prises par la CAF pour en finir avec ces suspicions. « J’avais exprimé mon extrême mécontentement au sujet des incidents survenus à la finale. La chose importante dans ce qu’il s’est passé, c’est que ça a porté préjudice au bon travail que la CAF a fait ces dernières années pour assurer qu’il y ait de l’intégrité, du respect, de l’éthique et de la crédibilité dans les résultats de ses matches », a-t-il déclaré, avant de poursuivre.

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« Dans la sélection des membres de nos instances judiciaires, nous avons adopté une approche différente, distincte de celle qui prévalait auparavant. Nous avons invité chaque association membre ainsi que chacune des six zones régionales de la CAF à proposer des noms de juges reconnus et d’avocats respectés, car il est essentiel que les décisions de notre Commission de discipline, la Commission de discipline de la CAF, ainsi que celles de la Commission d’Appel de la CAF soient perçues avec le respect et l’intégrité qui sont fondamentaux pour nous. Ainsi, si vous examinez la composition de ces instances, vous constaterez qu’elles regroupent certains des juristes et magistrats les plus respectés du continent. Nous devons encore continuer à traiter les perceptions et les préoccupations liées à l’intégrité. Il s’agit d’un travail de longue haleine. À la CAF, nous sommes très clairement pleinement engagés à garantir non seulement la qualité de nos actions, car nous avons mis en place les meilleures pratiques, mais aussi à identifier des juges et des avocats issus de chaque région, de chaque zone et des 54 pays africains afin de nous assurer qu’il s’agit de personnes intègres disposant d’une expérience reconnue », a-t-il indiqué, dans des propos relayés par Afrik Foot, tout en reconnaissant qu’il y a encore du pain sur la planche pour que ces suspicions de corruption arrêtent d’entourer chaque décision de la CAF.

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La CAF se pliera au verdict du TAS

« Les événements et incidents survenus lors de la finale de la CAN Maroc 2025 mettent en lumière le travail qu’il reste à accomplir face aux soupçons et au manque de confiance. Il s’agit d’un héritage du passé. (…) Nous nous imposons des standards très élevés. Il est essentiel pour nous que les supporters et les spectateurs ordinaires dans chacun des 54 pays africains, selon leur propre jugement – et non celui de la CAF ou le mien – considèrent les décisions de nos instances judiciaires comme justes, intègres et impartiales. » Enfin, Motsepe a également assuré qu’aucun pays du continent africain ne bénéficie de traitement de faveur et qu’il acceptera la décision qui sera rendue par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS), que le Sénégal a saisi.

« J’ai également été informé que le Sénégal envisage de faire appel, ce qui est très important. Chacune des 54 nations africaines a le droit d’exercer les recours nécessaires pour défendre ses intérêts, non seulement au plus haut niveau en Afrique, au sein de la CAF, mais également devant la plus haute juridiction, le Tribunal Arbitral du Sport. Et nous nous conformerons et respecterons la décision qui sera prise au plus haut niveau. Un principe essentiel est qu’aucun pays africain ne sera traité d’une manière plus privilégiée, plus avantageuse ou plus favorable qu’un autre pays du continent africain ». Toutes les parties se sont enfin exprimées. Place désormais au troisième round juridique.