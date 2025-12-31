Menu Rechercher
CdM 2026, Espagne : Luis de la Fuente place le Maroc parmi les favoris

Dans un entretien accordé au journal AS pour faire le bilan de l’année 2025, Luis de la Fuente s’est montré particulièrement ambitieux concernant les chances de l’Espagne à la prochaine Coupe du Monde. Le sélectionneur de la Roja affirme sans détour croire au sacre mondial, tout en rappelant l’extrême densité du plateau à venir… Selon lui, jamais une Coupe du Monde n’aura réuni autant de nations capables d’aller au bout selon lui, citant notamment le Brésil, l’Argentine, la France, l’Allemagne, le Portugal… mais aussi le Maroc, qu’il place désormais dans la catégorie des prétendants crédibles.

Un choix loin d’être anodin. De la Fuente a tenu à justifier cette reconnaissance accordée aux Lions de l’Atlas, rappelant leur progression fulgurante ces dernières années. « Ils ont une excellente équipe et ont été champions du monde des moins de 20 ans. Leurs joueurs évoluent dans les meilleurs championnats, avec de très grands footballeurs », a-t-il souligné. Une déclaration forte, qui confirme le changement de statut du Maroc sur la scène internationale, passé en peu de temps d’outsider à nation respectée et redoutée au plus haut niveau.

