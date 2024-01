Bordeaux - Nice : les compositions sont là

Les 16e de finale de la Coupe de France se poursuivent ce samedi avec un duel alléchant entre les Girondins de Bordeaux et l’OGC Nice.. A domicile, les Bordelais s’organisent dans un 4-3-3 avec Karl-Johan Johnsson qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Clément Michelin, Jean Marcelin, Yoann Barbet et Vital Nsimba en défense. Pedro Diaz, Danylo Ignatenko et Gaëtan Weissbeck se retrouvent dans l’entrejeu avec Alberth Elis et Jérémy Livolant juste derrière le buteur Žan Vipotnik.

De leur côté, les Aiglons optent pour un 4-3-3 avec Marcin Bulka dans les cages derrière Jordan Lotomba, Jean-Clair Todibo, Dante Bonfim et Melvin Bard. Placé en sentinelle, Pablo Rosario est accompagné par Morgan Sanson et Tom Louchet. Devant, Evann Guessand est épaulé par Gaëtan Laborde et Mohamed-Ali Cho en attaque.

Les compositions

Girondins de Bordeaux : Johnsson - Michelin, Marcelin, Barbet, Nsimba - Diaz, Ignatenko, Weissbeck - Elis, Vipotnik, Livolant

OGC Nice : Bulka - Lotomba, Todibo, Dante, Bard - Sanson, Rosario, Louchet - Laborde, Guessand, Cho