Chelsea va recruter un dirigeant de l'AS Monaco

Chelsea devrait poursuivre la refonte de son personnel en nommant Laurence Stewart, actuel directeur technique de l’AS Monaco, selon The Athletic. Un accord aurait même déjà été trouvé entre les deux clubs mais aussi avec le dirigeant anglais pour qu’il rejoigne l’équipe de Premier League le plus rapidement possible. Todd Boehly, le nouveau propriétaire des Blues, qui a racheté le club londonien après le départ de Roman Abramovic plus tôt cette année à la suite de la guerre en Ukraine, a clairement fait part de son intention de remodeler la hiérarchie du club et la nomination de Laurence Stewart, si elle se concrétise dans les jours à venir, confirmera cette direction prise par le nouvel homme fort de Chelsea.

La suite après cette publicité

Un choix logique sachant que le propriétaire de Chelsea a déjà parlé de son désir de mettre en œuvre un modèle multi-clubs avec l'équipe londonienne. D'autant plus qu'à Monaco, Laurence Stewart fait déjà partie d’une telle organisation, avec le club du Rocher et le Cercle Bruges notamment. Le principal intéressé avait d'ailleurs déclaré en 2021 lors d'un podcast pour Training Ground Gourou : « c’est la beauté d’un modèle multi-clubs. Vous pouvez mettre ces principes dans tous vos clubs et accélérer l’apprentissage de vos joueurs s’ils passent d’un club à l’autre. »