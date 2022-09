Ligue des Champions : le Sporting crucifie Tottenham, l'Inter se relance face à Plzen

L'OM reçoit ce soir l'Eintracht Francfort mais cette 2e journée de phase de groupes de Ligue des Champions démarrait dès 18h45, et concernait le club français. Vainqueur des Olympiens la semaine passée, Tottenham se rendait sur la pelouse du Sporting. Pour ce déplacement, Antonio Conte changeait simplement Lenglet par Romero par rapport à son onze d'il y a six jours pour une prestation d'ensemble équivalente : moyenne. Bougés en début de rencontre, les Anglais semblaient faire le dos rond et éprouvaient les mêmes difficultés à déployer leur jeu.

Lloris s'employait une première fois (7e), puis voyait Trincao manquer le cadre (27e). Seul Richarlison répondait par sa vitesse mais était signalé en position de hors-jeu de trop nombreuses fois pour véritablement peser dans cette rencontre. Le Brésilien s'est même vu refuser logiquement un but (42e). Les Portugais ne brillaient pas non plus, et s'en remettaient même à un exploit de Marcus Edwards pour tenter de débloquer la situation. L'ailier formé à Tottenhem se heurtait à un arrêt majuscule du portier de l'équipe de France (45e+2).

Le Sporting prend la première place

Les Spurs faisaient meilleure figuration au retour des vestiaires, à l'image d'Emerson. Le latéral (49e, 50e) puis Harry Kane (54e) obligeaient même Adan à la parade. Cette montée en régime ne suffisait pas à faire la différence. Au contraire même puisque ce sont les Leões qui finissaient les plus forts cette rencontre. Lloris sortait à nouveau une grande parade sur ce tir enroulé de Porro (90e) mais s'inclinait sur le corner suivant et la tête victorieuse de Paulinho (90e+2). La victoire sera même plus large puisque Arthur Gomes sur son premier ballon s'est fendu d'un raid solitaire (90e+3) pour offrir un succès 2-0. Le Sporting prend seul la première place du groupe D.

En parallèle, le Viktoria Plzen recevait l'Inter pour une rencontre concernant le groupe C. Battus il y a une semaine, les deux équipes se devaient de l'emporter pour ne pas hypothéquer leur chance de qualification au tour suivant. Sans surprise face au petit Poucet de cette poule, qui a disputé ce match à dix durant la dernière demi-heure de jeu, ce sont les Nerazzurri qui sont sortis vainqueurs de ce duel 2-0. Dzeko (20e) et Dumfries (70e) sont les buteurs du soir. Ils permettent à leur équipe de revenir à hauteur du Bayern et du Barça, qui s'affrontent ce soir à Munich.