OL-Metz : l’aveu fort de Maxence Caqueret

Ce dimanche, l’OL a été accroché à domicile face à Metz, un concurrent direct pour le maintien. Menés après un but sensationnel d’Ablie Jallow, les Gones ont su revenir dans la rencontre suite au premier but en Ligue 1 de Skelly Alvero. Pour autant, ce nul (1-1) ne fait pas les affaires des hommes de Fabio Grosso qui restent derniers de l’élite et ne sont toujours pas détenteurs de la moindre victoire.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 16 Metz 10 11 -8 2 4 5 9 17 18 Lyon 4 10 -11 0 4 6 8 19

Au micro de Prime Vidéo, Maxence Caqueret a fait part de sa déception suite à cette nouvelle déconvenue : «j’ai plus de déception que de satisfaction. On a dominé pendant une grande partie du match. Même si on se procure pas assez d’occasions mais il y avait forcément la place pour gagner ce match. Il faut que l’on corrige. Sans marquer de buts, on ne peut pas remonter. Le système a changé en cours de match. En première période, j’étais plus un playmaker. J’ai eu deux rôles différents. Il y a eu un manque de mouvements et c’est ce qui nous a porté défaut aujourd’hui. C’est sûr que j’ai jamais connu ça et je ne pensais jamais vivre ça. On y est. On a un objectif de remonter petit à petit. L’équipe est prête à ça. On sait que l’on ne vise pas la Coupe d’Europe. il faudra travailler plus, même si c’est facile à dire, et de gagner nos matches.»