La presse madrilène est déjà en panique avec Kylian Mbappé

C’est une soirée qui commençait à merveille pour Kylian Mbappé. Dès la 10e minute de jeu, le Bondynois ouvrait le score face à l’Atalanta avec un joli but, son 50eme en Ligue des Champions. Une entame de match idéale pour celui qui était très critiqué ces derniers temps, et qui avait donc à coeur de briller dans ce match ô combien important pour les Merengues…

La suite après cette publicité

Malheureusement, la suite des évènements n’a pas été très joyeuse. Le Français a dû quitter la pelouse à la 35e minute de jeu, à cause d’une blessure. Il s’agit a priori d’un problème musculaire, et les traditionnels tests médicaux seront réalisés demain, à Madrid, comme l’indiquent les médias espagnols. Ces derniers sont particulièrement inquiets pour l’ancien Parisien qui, même s’il ne s’agit a priori pas d’une blessure particulièrement grave, risque de manquer plusieurs rencontres. Et surtout, il ne pourra pas enchaîner ni trouver de rythme de croisière…

Ancelotti se veut rassurant mais…

« Les alarmes se déclenchent au Real Madrid », indique la Cadena SER, qui va même jusqu’à qualifier la blessure du joueur de 25 ans de « pire des nouvelles possibles ». « Les sensations sont mauvaises. Il risque de rater la finale de la Coupe Intercontinentale le 18 décembre. Un coup dur dans une nuit douce », y va de son côté AS. Effectivement, les Merengues affronteront, au Qatar, le vainqueur du duel entre Botafogo et Pachuca pour un nouveau titre à gagner. Avant, ils défieront le Rayo Vallecano en Liga ce week-end.

La suite après cette publicité

« Le drame pour Ancelotti (les blessures à répétition dans l’effectif, NDLR) qui touche maintenant Mbappé, juste le jour où il jouait le mieux », indique Marca. L’Italien s’est d’ailleurs exprimé après le match, se voulant rassurant. « C’est une surcharge, une gêne à l’ischio-jambier. Ça ne semble rien de sérieux, on verra demain. Il ne pouvait pas sprinter, ça le gênait un peu et on a préféré le remplacer », a-t-il expliqué aux journalistes. Toujours est-il que les médias madrilènes semblent réellement inquiets…