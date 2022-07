Bordeaux : Gérard Lopez promet des recrues rapidement

Après avoir obtenu le feu vert pour rester en Ligue 2, Gérard Lopez, le président des Girondins de Bordeaux, espère que la DNCG ne l'empêchera pas de poursuivre son mercato dans le but de se renforcer et de rapidement retrouver l'élite du football français.

« On a encore la DNCG mardi, on espère qu'ils nous laisseront travailler tranquillement. Si c'est le cas, les soucis seront derrière nous. [...] Il y a des joueurs qui attendent et qui sont dans les starting-blocks. Il faut juste qu'on ait le feu vert pour pouvoir travailler » a-t-il déclaré dans une interview accordée à L'Équipe en marge du match nul face à Valenciennes (0-0).