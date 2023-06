Inter Miami : Lionel Messi va toucher le pactole

Après la Liga et la Ligue 1, Lionel Messi va donc découvrir un nouveau championnat : la Major League Soccer. Mercredi dernier, la Pulga a officialisé son départ pour l’Inter Miami. Un transfert plutôt étonnant, alors que l’Arabie Saoudite semblait tenir la corde dans cette opération. Mais le champion du monde 2022 a préféré favoriser les États-Unis. Surtout que la franchise américaine et toute la MLS se sont mobilisées pour mettre en place un deal d’une grande envergure.

D’après les informations de L’Équipe, le génie argentin devrait tout d’abord signer pour trois saisons avec les Hérons. Une arrivée en grande partie dû au travail de longue haleine des patrons de l’Inter Miami, les frères hispanophones Jorge et José Mas. Adidas et Apple TV + ont eu également un rôle à jouer dans cette transaction. Les deux entreprises se sont engagées à verser une partie de leurs bénéfices (ventes, produits et abonnements) à l’ancien barcelonais. Des partenariats qui pourraient donc lui assurer une enveloppe globale de 30 M$ (27,8 M€) par an, voire plus selon certaines variables. Il est également prévu que le septuple Ballon d’or reçoive une part du capital de l’Inter Miami, aux alentours de 20 à 25 %. Colossal.

