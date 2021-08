Amical : Chelsea domine Arsenal à l'Emirates

Dans le cadre d'un mini tournoi amical appelé «The Mind Series» opposant trois clubs londoniens (Arsenal, Chelsea, Tottenham), les Gunners se sont XX face aux Blues ce dimanche dans leur Emirates Stadium (1-2). Pour leur 5ème sortie de l'été (2 victoires contre Milwall et Watford après une défaite contre Hibernian et un nul face aux Rangers), Mikel Arteta et ses hommes, qui ont du renoncer à la tournée aux États-Unis pour disputer la Florida Cup, se présentaient avec une équipe composée notamment du trio Pépé-Lacazette-Aubameyang aux avant-postes. Les recrues Lokonga, White et Tavares prenaient elles place sur le banc, avant de rentrer en jeu en seconde période. De son côté, le champion d'Europe en titre disputait son troisième match de préparation (deux victoires contre Peterborough puis Bournemouth). Thomas Tuchel alignait d'entrée de jeu Zouma, Ziyech, Havertz ou encore Werner.

Au cours d'une partie assez plaisante et plutôt rythmée, bien que marquée par quelques approximations rappelant qu'il reste encore du travail pour que les principaux acteurs arrivent au top de leur forme, Havertz a profité d'un contre bien emmené par Werner pour fusiller Leno d'un boulet de canon en lucarne pour ouvrir le score (26e). Malgré les nombreuses fois où Arsenal s'est fait punir pour ses prises de risques dans la relance courte, Mikel Arteta a visiblement demandé à ses hommes d'appliquer les mêmes consignes. Ce fut encore trop laborieux à de nombreuses reprises. Les Blues en ont profité seulement une fois, sur le deuxième but inscrit par Abraham, transformant une passe décisive de Bellerin (72e), et ce alors que le club du nord de Londres avait remis les compteurs à égalité grâce à une réalisation de Xhaka de la tête sur un corner déposé par Pépé trois minutes avant (69e).

Là aussi, il y a du travail. Sinon, Ziyech a fait preuve de maladresse dans le dernier geste. Il a tapé le poteau en première période sur une frappe à ras de terre totalement hors de portée de Leno, avant de trop tergiverser face au but vide au retour des vestiaires, et de subir le retour de White puis de Leno (54e). Les Gunners ne sont restés en course que grâce au manque de réalisme de leurs adversaires, même si Willock aurait dû égaliser, sa lourde volée ayant franchi la ligne du but de Kepa à 10 minutes du terme. Chelsea enchaîne ainsi un troisième succès de rang et fait le plein de confiance. Les Blues retrouveront les Spurs mercredi avant de lancer leur saison en Supercoupe d'Europe le 11 août face à Villarreal. Arsenal, qui a perdu Thomas Partey sur blessure, ne se rassure pas et n'a plus qu'un match amical à jouer, sur la pelouse de Tottenham dimanche 8 août prochain, avant d'ouvrir la saison 2021-2022 de Premier League à l'Emirates le 13 août contre Brentford (21h).

Le XI d'Arsenal contre Chelsea

Introducing our starting XI…



🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 @KieranTierney1 starts

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @EmileSmithRowe in midfield

🇫🇷 @LacazetteAlex leads the line



Let's do this! ✊🔴 — Arsenal (@Arsenal) August 1, 2021

Le XI des Blues face aux Gunners

Your Chelsea team news! 🔵 pic.twitter.com/ozTwJQN2UC — Chelsea FC (@ChelseaFC) August 1, 2021

Le but de la victoire d'Abraham