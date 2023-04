Cadix-Real Madrid : les compositions officielles

Le Real Madrid affronte Cadix ce samedi à 21h pour le compte de la 29e journée de la Liga, un match à suivre sur notre site en direct commenté. Après leur victoire probante contre Chelsea en Ligue des champions mercredi, les coéquipiers de Karim Benzema vont vouloir enchaîner en Liga pour consolider la deuxième place, puisque l’Atlético compte seulement deux points de retard au classement.

Pour ce faire, Carlo Ancelotti, privé de Mendy, Kroos et Vinicius, a fait quelques rotations pour préparer le match retour contre les Blues dans la plus prestigieuse des compétitions. Aurélien Tchouaméni est aligné dans l’entrejeu aux côtés de Valverde et Ceballos, derrière une attaque composée de Marco Asensio, Karim Benzema et Rodrygo.

Les compositions officielles :

Cadix : Gil – Parra, Hernandez, Fali, Espino – Bongonda, San Emeterio, Alcaraz, Sobrino – Guardiola, Ramos.

Real Madrid : Courtois – Vazquez, Militao, Rüdiger, Nacho – Tchouameni, Valverde, Ceballos – Asensio, Benzema, Rodrygo.