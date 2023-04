JT Foot Mercato : l’été de tous les dangers pour l’OM

Des grands changements à l’OM cet été

Avec Pablo Longoria et Igor Tudor à sa tête, l’OM présente un visage radieux qui annonce que de belles choses pour le futur, mais tout ça pourrait se terminer brutalement à cause d’une énorme vague de départs. Si tous ses choix ne sont pas toujours compris, Igor Tudor a su poser sa patte et imposer son style depuis son arrivée à Marseille l’été dernier. Grâce à ses résultats à la tête de l’OM, il plaît énormément à un cador européen. En effet, Tuttosport révèle que la Juventus a coché son nom. La Vieille Dame, qui va continuer a priori avec Massimiliano Allegri, garde un œil sur lui. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Tudor est lié à la Juve. Le Croate n’est pas insensible à l’intérêt du club où il a évolué dans sa carrière de joueur. En plus, tout porte à croire que la Juve ne fait que regarder du côté de la canebière pour se renforcer. Dans son édition du jour, le Corriere della Sera rapporte que les dirigeants turinois cherchent actuellement un directeur sportif. Javier Ribalta, actuel directeur du football du club olympien serait dans les petits papiers. Le président, Pablo Longoria, va donc devoir présenter des arguments solides pour garder ses hommes. Ce dernier était lui aussi dans le viseur de la Juve en début d’année. Du côté des joueurs, un emblème est sur le point de partir. Depuis son retour à l’OM en 2016, Dimitri Payet a su gagner le statut de Marseillais à vie lui garantissant une reconversion assurée au club à la fin de son contrat en juin 2024. Une fin de carrière qui pourrait arriver plus vite que prévue. Selon les informations de l’Équipe, Dimitri Payet a la possibilité d’entamer sa reconversion au club dès cet été. Mais il se laisse encore du temps pour réfléchir et ne veut pas quitter Marseille malgré des offres du Mexique ou des pays du Golfe. Alexis Sánchez fait aussi patienter les Marseillais. Le Chilien n’a pas encore échangé avec ses dirigeants concernant une éventuelle prolongation d’une saison, alors que son contrat actuel prend fin dans deux mois. Enfin, mécontent de son temps de jeu actuel, Mattéo Guendouzi devrait être vendu cet été par l’OM. Le club espère faire une belle plus-value car plusieurs clubs de Premier League sont sur le coup, on parle de plus de 24 M€.

Le PSG dresse la feuille de route de son mercato estival

Luis Campos est attendu au tournant cet été, ses deux derniers mercatos n’ont pas complètement satisfait les dirigeants parisiens, alors il compte les émerveiller cette fois avec un plan qui va coûter plus de 225 M€ ! Le leader du championnat français veut se renforcer afin d’être enfin compétitif en Ligue des Champions. Des pointures ont été approchées ces dernières semaines pour le poste de n°9 à l’image de Victor Osimhen, Harry Kane, Randal Kolo Muani, Marcus Thuram et Romelu Lukaku. D’après L’Équipe, ce serait désormais Jonathan David qui plaît énormément au PSG, mais il faudra sûrement poser 65 M€ pour convaincre le LOSC de le vendre. Ce n’est pas le seul joueur de Ligue 1 pisté par les équipes de Campos. Le futur mercato sent bon le marché français. Pour renforcer sa défense, Paris suit depuis plusieurs mois Axel Disasi. D’après nos informations, il faudra mettre au moins 50 M€ pour battre Manchester United sur ce dossier. Pour l’entrejeu, Khéphren Thuram est ciblé comme révélé sur notre site. Mais il faudra aussi casser sa tirelire et mettre entre 50 et 60 M€ pour le Niçois selon nos sources. Pour Jean-Clair Todibo, Nice attend au moins 50 M€, toujours d’après nos informations. Paris vise donc des cibles à 225 M€. Ce qui reste élevé pour un club qui doit vendre et réduire sa masse salariale.

Au cours d’un sondage réalisé au Brésil par l’institut AtlasIntel, un échantillon de 1 600 personnes a été sollicité pour répondre à la question suivante : «Qui est le meilleur joueur brésilien actuellement, ou qui joue dans le pays ?». Et la réponse a bien changé par rapport à il y a quelques années. Car maintenant, Vinicius Jr truste désormais la tête des résultats avec près de 17,5% des votes récoltés, tandis que Neymar Jr lui emboîte le pas avec 12,3% des voix. Le quotidien Sport explique même qu’il s’agit de la première fois depuis de nombreuses années que Neymar n’est plus considéré comme le joueur "en vogue" au Brésil. Un changement s’expliquant notamment par l’inactivité du Parisien, forfait jusqu’à la fin de la saison, et qui fait aujourd’hui plus l’actualité autour de sa vie privée que pour son football.