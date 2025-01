Crystal Palace s’offre Romain Esse

Alors que le mercato hivernal bat son plein, Crystal Palace a finalisé la signature de Romain Esse, un jeune talent prometteur en provenance de Millwall. «Esse a signé un contrat de cinq ans et demi avec Palace. Il sera disponible pour la sélection à partir du match du week-end prochain contre Brentford et portera le maillot n° 21», précise le communiqué. Pour se l’offrir, Crystal Palace a déboursé plus de 17 millions d’euros.

«Je suis très heureux d’être ici. C’est un bon projet et une bonne opportunité, alors j’ai hâte de commencer», a de son côté déclaré l’Anglais de 19 ans, également loué par son nouveau président Steve Parish. «Nous sommes ravis d’accueillir Romain à Crystal Palace, et nous sommes impatients de travailler avec lui pour poursuivre sa progression impressionnante à ce jour. Romain est le genre de joueur qui fait lever les foules de leur siège - le type de joueur longtemps associé au sud de Londres et au Crystal Palace Football Club - et tout le monde au club a hâte de le voir briller sur le terrain et réaliser son potentiel passionnant».