Le classement des top buteurs européens

Comme à chaque début de semaine, nous faisons notre mise à jour du classement des top buteurs européens. Alors qu'il ne reste que deux semaines avant de connaître le vainqueur final de ce classement puisque la Premier League, la Serie A, la Liga NOS, la Süper Lig et la Russian Premier League doivent encore donner leur verdict. Pour la première place, un joueur dispose néanmoins d'une belle avance et semble bien parti pour remporter cette distinction. Avec 34 buts en 31 matches, Robert Lewandowski a crevé l'écran avec le Bayern Munich. Le buteur polonais qui aurait bien pu aussi être Ballon d'Or avant que cette récompense soit annulée pour l'année 2020 a de fortes chances de terminer meilleur buteur des onze plus grands championnats européens. Désormais il doit continuer à regarder derrière lui.

Et ses deux plus proches poursuivants s'affrontaient comble du hasard ce soir. La Juventus recevait la Lazio dans une rencontre importante en vue du titre en Serie A. Et Ciro Immobile, deuxième du classement des top buteurs européens avant le coup d'envoi, a été finalement doublé pendant le match par Cristiano Ronaldo. Le Portugais a inscrit un doublé contre un but pour le Transalpin. Dans des rôles de chasseurs, les deux buteurs qui ont marqué 30 buts et à qui il reste encore 4 matches auront fort à faire pour déloger Robert Lewandowski de la première place mais cela ne semble pas impossible.

Lionel Messi cinquième, Karim Benzema aux portes du top 10

En quatrième position, on retrouve Timo Werner. L'attaquant allemand qui va passer du RB Leipzig à Chelsea cet été a réalisé un exercice de haute volée avec 28 buts en 34 matches. Il ne devrait plus être dépassé en cette fin de saison. Cinquième, Lionel Messi s'est lui offert un doublé contre le Deportivo Alavés hier (5-0) et avait aussi marqué lors de la défaite du FC Barcelone jeudi contre Osasuna (2-1). Trois réalisations qui lui permettent de remonter à la cinquième place avec 25 buts en 33 matches. Battu par Konyaspor (4-3) avec Trabzonspor, le Norvégien Alexander Sørloth a quand même inscrit un doublé qui lui permet de remonter en sixième position avec 23 buts en 33 matches. C'est légèrement mieux que Jamie Vardy septième. Le buteur de Leicester a marqué contre Sheffield United jeudi (2-0) mais il est resté muet hier contre Tottenham (3-0). Muet aussi ce week-end, Papiss Cissé n'a pas trouvé la solution avec Alanyaspor malgré la victoire de son équipe contre Denizlispor (1-0). Neuvième Romelu Lukaku a transformé un penalty contre l'AS Roma (2-2) et compte désormais 21 buts en 32 matches (2624 minutes).

La dixième position revient à Danny Ings. Le natif de Winchester dans le Wessex a marqué jeudi contre Brighton & Hove Albion (1-1) et hier face à Bournemouth (2-0). Il devance de peu Karim Benzema onzième avec 21 réalisations en 37 rencontres également mais bien plus de minutes à son actif. Pierre-Emerick Aubameyang suit avec 20 buts tout comme Junior Moraes (Shakhtar Donetsk). Avec 19 buts à son actif Mohamed Salah (Liverpool) se retrouve treizième. Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Wissam Ben Yedder (AS Monaco), Jonathan David (La Gantoise), Dieumerci Mbokani (Antwerp), Francesco Caputo (Sassuolo), Gerard Moreno (Villarreal) et Joao Pedro (Cagliari) sont plus bas avec 18 réalisations. Raul Jimenez (Wolverhampton), Sadio Mané (Liverpool), Harry Kane (Tottenham), Anthony Martial (Manchester United), Marcus Rashford (Manchester United), Raheem Sterling (Manchester City) Luiz Muriel (Atalanta), Duvan Zapata (Atalanta), Carlos Vinicius (Benfica), Paulinho (Braga), Pizzi (Benfica), Artem Dzyuba (Zenit), Adis Jahovic (Antalyaspor), Pizzi (Benfica) et Jadon Sancho (Borussia Dortmund) ont inscrit 17 buts.

Le classement des meilleurs buteurs européens au 20/07/2020 :

1) Robert Lewandowski (31 ans/Bayern Munich/Pologne) - 34 buts en 31 matches (2761 minutes)

2) Cristiano Ronaldo (35 ans/Juventus/Portugal) - 30 buts en 30 matches (2649 minutes)

3) Ciro Immobile (30 ans/Lazio/Italie) - 29 buts en 33 matches (2816 minutes)

4) Timo Werner (24 ans/RB Leipzig/Allemagne) - 28 buts en 34 matches (2808 minutes)

5) Lionel Messi (33 ans/FC Barcelone/Argentine) - 25 buts en 33 matches (2879 minutes)

6) Alexander Sørloth (24 ans/Trabzonspor/Norvège) - 23 buts en 33 matches (2900 minutes)

7) Jamie Vardy (33 ans/Leicester/Angleterre) - 23 buts en 34 matches (2944 minutes)

8) Papiss Cissé (35 ans/Alanyaspor/Sénégal) - 22 buts en 31 matches (2648 minutes)

9) Romelu Lukaku (27 ans/Inter Milan/Belgique) - 21 buts en 32 matches (2624 minutes)

10) Danny Ings (27 ans/Southampton/Angleterre) - 21 buts en 37 matches (2724 minutes)