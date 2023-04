Premier League : Crystal Palace balaye Leeds grâce à ses Frenchies

L’effet Roy Hodgson ? Encore en quête de sa première victoire de l’année 2023 il y a quinze jours, Crystal Palace vient d’en enchaîner une deuxième depuis l’intronisation de son nouvel entraîneur. En déplacement à Leeds ce dimanche, à l’occasion de la 30e journée de Premier League, les Eagles ont fait preuve de résilience et ont trouvé les ressources pour écraser leur adversaire en deuxième période (1-5). Pourtant menés au score après un but de Patrick Bamford sur corner (21e), les Londoniens ont réagi par l’intermédiaire de l’international anglais Marc Guehi (45+1e), avant que Michael Olise ne prenne le jeu à son compte au retour des vestiaires.

Triple passeur décisif pour Jordan Ayew (53e), Eberechi Eze (56e) puis l’autre Français Odsonne Édouard (70e), le Bleuet a renvoyé les Peacocks à leurs doutes et leurs limites, cinq jours après leur victoire face à Nottingham Forrest (2-1). En fin de rencontre, l’ancien Marseillais Jordan Ayew a lui un peu plus enfoncé le clou en s’offrant un doublé (77e). Avec cette opération, Crystal Palace grimpe à la 12e position et s’éloigne de la relégation tandis que Leeds s’enlise et reste englué au 16e rang, à deux points du premier relégable, Nottingham Forrest.

