La direction de l’Inter fracasse à nouveau Romelu Lukaku

C’est un secret de polichinelle : Romelu Lukaku n’est plus en odeur de sainteté à Milan. Pour son retour en Lombardie, l’attaquant belge a reçu un accueil glacial à Giuseppe-Meazza à l’occasion du choc entre l’Inter et l’AS Rome le week-end dernier, et a été copieusement sifflé par la Curva Nord, célèbre groupe de supporters des Nerazzurri, dès qu’il touchait le ballon. Il faut dire que les supporters lombards n’ont toujours pas digéré sa volte-face l’été dernier et les négociations en catimini effectuées avec la Juventus Turin avant qu’il ne s’engage finalement en faveur de la Louve. Après les fans, c’est au tour d’un membre de la direction du dernier finaliste de la Ligue des Champions de reprendre de volée son ancien joueur.

«Un manque d’éducation et de respect. À un certain moment, ils ont fait défaut. Parfois, les transferts ne se font pas, mais il y a une volonté de dire les choses face à face, il n’y a pas de problème. Mais quand un joueur ne répond pas à vos appels ou envoie des réponses par l’intermédiaire d’autres personnes, vous sentez qu’il est temps de passer à autre chose. Le chapitre Lukaku est clos depuis le 8 juillet, je me souviens encore de la date. Après plusieurs tentatives, j’ai enfin su le joindre. L’appel était court, je lui ai tout ce que je pensais», a déclaré le dirigeant milanais Piero Ausilio avant d’ajouter que «Romelu Lukaku faisait dorénavant partie du passé» lors d’un entretien à Radio TV Serie A.